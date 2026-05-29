SEO/BirdLife alerta del impacto en las aves del calor extremo en mayo y pide renaturalizar ciudades

Gorrión común. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha alertado este viernes del impacto sobre las aves del "calor extremo" que se está registrando estos días y ha reclamado a los ayuntamientos que apuesten por la renaturalización urbana y la conservación de la biodiversidad para poder construir ciudades "resilientes y adaptadas a una emergencia climática cada vez más evidente".

En concreto, la ONG ha recordado que las aves se ven obligadas a desarrollar diferentes estrategias para hacer frente al calor extremo, "una situación que genera un notable estrés fisiológico y puede afectar especialmente a los ejemplares más vulnerables y más aún en el periodo de cría en el que se encuentran".

De esta manera, reducen su actividad durante las horas centrales del día y buscan refugio en zonas sombreadas para regular su temperatura. Asimismo, concentran su alimentación en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando los valores térmicos son más suaves.

Además, algunas especies recurren a mecanismos fisiológicos como la urohidrosis --la excreción sobre sus patas para favorecer la evaporación y la pérdida de calor--, lo que les permite reducir su temperatura corporal. En situaciones de exposición directa al sol en nidos, las aves adultas protegen a sus crías generando sombra con su propio cuerpo.

Sin embargo, en entornos urbanos, especies como gorriones, vencejos o aviones comunes pueden nidificar en huecos de edificios que alcanzan temperaturas muy elevadas, que en palabras de la organización ecologista se convierten en "auténticas trampas térmicas". "En estos casos, algunos pollos pueden precipitarse al vacío antes de estar preparados para volar", ha precisado la organización ecologista.

En este contexto, la presencia de zonas verdes y arbolado resulta fundamental, especialmente en entornos urbanos. Además, el acceso al agua es otro factor clave, ya que las aves necesitan puntos de agua tanto para hidratarse como para refrescarse mediante el baño.

Como consejos concretos que pueden contribuir de forma decisiva a la supervivencia de las aves durante los episodios de calor, SEO/BirdLife ha recomendado colocar bebederos en balcones, terrazas o jardines, utilizando recipientes poco profundos yestables, así como mantener el agua limpia y renovarla a diario para evitar la proliferación de patógenos y mosquitos.

En este sentido, ha precisado que los recipientes deben tener una superficie no resbaladiza o, en su defecto, incorporar piedras que faciliten el posado. Además, deben ser colocados en lugares seguros, protegidos del viento y alejados de posibles caídas. "La colaboración ciudadana resulta clave para mitigar los efectos del calor extremo sobre la biodiversidad", ha resaltado.

Por otro lado, la ONG ha reclamado que los ayuntamientos integren los conceptos de renaturalización urbana y conservación de la biodiversidad en todas las políticas municipales y que lo hagan de forma transversal. "Solo así podrán construir ciudades resilientes y adaptadas a una emergencia climática que cada vez es más evidente, y en las que la ciudadanía disfrute de los importantes servicios ambientales que ofrece la naturaleza y la biodiversidad", ha indicado.