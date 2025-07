SEO/BirdLife alerta de que la tórtola sigue en peligro a pesar de que la UE no penalice a España por su conservación

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha advertido que la recuperación de la tórtola europea "sigue siendo frágil" y ha exigido a las administraciones públicas "máxima cautela y responsabilidad" un día después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informara de que la Comisión Europea ha cerrado el procedimiento de infracción abierto a España en 2019 por la insuficiente conservación de la especie.

En concreto, la ONG ha advertido que el cierre de este expediente es una decisión "administrativa y no biológica" ya que "no evalúa el estado real de conservación de la especie, ni implica que la población se haya recuperado". En su opinión, "no se puede hablar de una recuperación" de la especie "pese al cierre del expediente europeo y al ligero repunte" de las poblaciones en los últimos dos años.

Así, ha incidido en que las tórtolas siguen siendo 'vulnerables' en España y ha recordado que esta especie ha registrado una disminución de un 35% en el periodo 2002-2023, según datos recogidos en los programas de seguimiento de SEO/BirdLife. Por todo ello, han pedido a Agricultura y a las comunidades autónomas (CCAA) "no ceder a presiones que puedan comprometer los avances conseguidos" y a aplicar de manera rigurosa del Plan de Gestión Adaptativa.

Asimismo, han recalcado que las decisiones para la gestión de la especie se deben tomar sobre la base de datos científicos "actualizados, transparentes y verificables", y que, en caso de duda, se debe aplicar el principio de precaución, prevaleciendo el interés público. "La conservación de una especie amenazada debe estar por encima de intereses sectoriales cortoplazistas. No podemos permitirnos pasos atrás después del enorme esfuerzo realizado por todas las partes", ha señalado el responsable de la Unidad de Especies y Espacios de SEO/BirdLife, Kiko Álvarez.