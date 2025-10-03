SEO/BirdLife celebra el Día de las Aves el primer fin de semana de octubre, con más de 200 actividades

SEO/BirdLife celebra el 'Día de las Aves' el 4 y 5 de octubre y pone el foco en el cambio climático - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife celebra los próximos días 4 y 5 de octubre, primer fin de semana de octubre, el Día de las Aves bajo el lema 'Conservar las aves y sus hábitats es frenar el cambio climático', según ha informado la organización, que ha indicado que se llevarán a cabo más de 200 actividades en torno a esta efeméride.

La ONG indica que ese lema recuerda que los espacios naturales bien conservados actúan como sumideros de carbono, al tiempo que regulan la temperatura y hacen frente a fenómenos extremos. Además, asegura que hábitats sanos y diversos son más resilientes, se regeneran mejor y ayudan a prevenir incendios forestales, una de las amenazas que cada año destruyen miles de hectáreas y los hogares de innumerables especies.

En esta edición, el Día de las Aves se celebrará en más de 100 puntos de España y se llevarán a cabo más de 200 actividades de 'pajareo', rutas guiadas, talleres infantiles, conferencias y puntos de observación de aves.

La ONG ha indicado que este año pone el foco en el problema que supone el cambio climático, que afecta ya al 66 % de las especies amenazadas, según el 'Libro Rojo de España' y que, además, es un problema importante para todas las especies de alta montaña como ocurre con el treparriscos, 'Ave del Año 2025' de SEO/BirdLife.

Entre las acciones que se realizarán, destacan las que desarrollarán en Andalucía, como en Huelva, donde el 4 de octubre habrá una observación de aves desde el Centro Ornitológico Francisco Bernis, mientras que el día 5 habrá una excursión con itinerario guiado, así como un anillamiento científico. Ese mismo día 5 tendrá lugar en Jaén un evento y ruta ornitológica guiada, en el Centro Vadillo Castril en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Además, en Asturias se llevará a cabo una excursión con itinerario guiado en la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, mientras que el día 5 se realizará la misma actividad desde la Ría de Eo. Mientras tanto, en Baleares el día 5 se realizará también una excursión con itinerario guiado, así como un concurso en la resentación de proyecto 'Flow4Bio'.

Asimismo, en Barcelona el 5 de octubre se hará una excursión con itinerario guiado, así como un anillamiento científico y otras actividades como voluntariado o labores de limpieza en espacios naturales, repoblación forestal y ruta guiada interpretativa a través de QR (vídeos cámaras de fototrampeo).

En Cantabria, el día 4 de octubre se realizará la ruta 'Aves alpinas y Naturaleza de Alto Campoo'. El mismo día, en Torrelavega habrá una jornada de anillamiento científico de aves. Además, el día 5 en Astillero se inaugurará la exposición de las obras seleccionadas en el 13º 'Rally Fotografico EcoASTILLERO XXI'.

El día 4 en Truchas (León), se llevará a cabo una ruta guiada de observación de aves y mariposas, talleres y juegos infantiles en el 'Aula de la Naturaleza de Valdavido' mientras que en Móstoles (Madrid) se realizará un anillamiento científico en el entorno del 'Centro de Ecología Social'. El día 5 también se hará una excursión con itinerario guiado, mientras que ese mismo día en Galacho de Julisbol (Zaragoza) se llevará a cabo la actividad del Club Aventureros 'Otoño en el soto' en Galacho de Juslibol (Zaragoza).