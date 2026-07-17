SEO/BirdLife reúne a 97 centros educativos en su programa Aulas Libera con 179 actividades frente a la basuraleza

Participantes en la última edición de Aulas Libera. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 97 centros educativos han participado en Aulas Libera, el programa educativo de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Durante esta edición se han desarrollado 179 actividades en 24 provincias y 11 comunidades autónomas, acercando a miles de estudiantes a la conservación de la naturaleza y fomentando su implicación en el cuidado del entorno.

El programa se estructura en tres fases -Starter, Advance y Pro-, a través de las cuales el alumnado analiza el impacto de la basuraleza, participa en actividades de ciencia ciudadana y desarrolla iniciativas para mejorar los espacios naturales cercanos. En la fase Starter, incluidas las actividades sobre microplásticos, han participado 4.586 alumnos y alumnas durante el curso escolar. En el conjunto de todas las fases del programa han participado 99 centros educativos.

La principal novedad de esta edición ha sido la puesta en marcha de la fase Pro, una modalidad dirigida a centros con experiencia previa en Aulas Libera. En su primera edición, cinco centros han desarrollado proyectos propios de economía circular y sensibilización ambiental, con el objetivo de impulsar cambios dentro y fuera de la comunidad educativa. Según destacan los impulsores del programa, los proyectos reflejan la evolución de la iniciativa desde el diagnóstico del problema de la basuraleza hacia el desarrollo de soluciones concretas diseñadas por el propio alumnado.

Entre las experiencias desarrolladas durante el curso figuran el proyecto "Alas del Duero: Explorando las aves de los Arribes", del CEIP Fermoselle (Zamora), y la iniciativa del CEIP Eduardo Rojo, ganador del concurso Soluciona de la fase Starter por sus propuestas para dar una segunda vida a materiales cotidianos y reducir la basura desde el aula. Asimismo, los cinco centros participantes en la fase Pro -Santiago Uno (Salamanca), CEIP Virgen de Sacedón (Valladolid), Vicente Paúl, CEIP Monte Gándara e IES Rodolfo Llopis (Alicante)- han impulsado proyectos propios de economía circular y sensibilización ambiental con la implicación de toda la comunidad educativa.

La responsable del programa educativo Aulas Libera en SEO/BirdLife, Laura Benítez, ha señalado que durante este curso el alumnado ha pasado "de ser espectador del problema de la basuraleza" a "liderar la solución en su propio entorno". Además, ha afirmado que ese avance ha sido posible gracias al compromiso de centros, docentes y educadores ambientales y ha explicado que la fase Pro nace con el objetivo de ofrecer a los centros la oportunidad de liderar cambios reales en su comunidad.

Por su parte, el coordinador de Libera en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha destacado que la educación ambiental ha vuelto a demostrar su capacidad para transformar la relación de los jóvenes con su entorno. En este sentido, ha asegurado que Aulas LIBERA evidencia que los centros educativos pueden actuar como motores de cambio en sus comunidades y ha añadido que la fase Pro supone un nuevo paso en la evolución del programa para que el alumnado lidere soluciones y genere un impacto positivo.

Tras concluir una edición marcada por el estreno de la fase Pro y el desarrollo de nuevos proyectos de economía circular, Aulas Libera continuará trabajando para extender la educación ambiental a más centros educativos y seguir formando a una generación comprometida con la conservación de la naturaleza y la prevención de la basuraleza.