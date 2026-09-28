Septiembre se despide con temperaturas en descenso y precipitaciones, con tormentas en Cataluña hasta el miércoles

Archivo - Una persona se cubre de la nieve con un paraguas, a 19 de enero de 2024, en Zaragoza, Aragón (España).- Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La inestabilidad aumentará durante los próximos días, por lo que se producirán lluvias y chubascos localmente fuertes en amplias zonas de la Península durante buena parte de la semana, que coincide con el final de septiembre e inicio de octubre, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Además, las temperaturas bajarán de forma brusca este lunes y después habrá altibajos en función de los días y las zonas, pero en general, aunque seguirán siendo temperaturas altas para la época del año, el ambiente será ya más suave.

Del Campo ha señalado que este sábado 26 de septiembre se convirtió en la fecha más tardía del calendario en la que se han alcanzado los 40ºC en el ámbito de la España peninsular y Baleares desde que hay registros. "Un dato más de que los veranos, desde luego, están saliéndose de los márgenes del calendario", ha remarcado.

Frente a esto, este lunes habrá un cambio de tiempo importante con la llegada de aire frío, que va a provocar un brusco descenso de las temperaturas. De esta manera, las máximas serán entre 8 y 12ºC inferiores a las del día anterior en buena parte del centro y sur peninsular. Además, con el aumento de la inestabilidad, habrá chubascos ampliamente distribuidos por la Península.

Éstos podrán ser fuertes y con granizo e incluso muy fuertes en Cataluña, donde se podrían superar a partir de la tarde-noche del lunes más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de una hora o más de 80 o más de 100 l/m2 en dos o tres horas. "(Esto) podría derivar en inundaciones locales. Esto ocurriría sobre todo en las provincias de Barcelona y Tarragona", ha avisado el portavoz de AEMET.

Durante este día, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo de tamaño grande y rachas muy intensas de viento, lo que podría provocar caídas de ramas, árboles y objetos situados en zonas elevadas

Esta situación de tiempo inestable continuará el martes, con chubascos que serán localmente muy fuertes en Cataluña y que podrían dejar acumulados similares a los del día anterior y por lo tanto también con inundaciones locales. A su vez, también podrá haber granizo grande y rachas de viento muy intensas e incluso algún tornado o manga marina en zonas costeras de Cataluña.

En el resto del este peninsular podrán registrarse chubascos fuertes y persistentes con granizo y vientos intensos. Mientras tanto, al otro lado de la Península, Del Campo ha indicado que llegará un frente que dejará precipitaciones abundantes en Galicia.

Este día se recuperarán las temperaturas en el Cantábrico y en la mitad sur y bajarán en la meseta norte y en el nordeste. Por zonas, las temperaturas más altas se darán en el Cantábrico oriental, donde Bilbao podría alcanzar 30 a 32ºC; y en el sur, donde Sevilla o Murcia podrían llegar a 34ºC.

El frente avanzará de oeste a este el miércoles, dejando precipitaciones abundantes a su paso en Galicia, comunidades cantábricas, Castilla y León y norte de Extremadura. El portavoz de AEMET ha apuntado a que en menor medida también podrá haber lluvias en el centro y en el este del territorio, con temperaturas en descenso en Galicia y Cantábrico y más altas en el resto. En Baleares y en el tercio sur se superarán los 32ºC.

El frente dejará precipitaciones en el Cantábrico, nordeste y Mediterráneo al día siguiente --jueves--, con chubascos que podrán ser fuertes. Durante esta jornada bajarán las temperaturas notablemente en el tercio norte, pero subirán en el resto. En este sentido, habrá un contraste importante entre el norte y el sur del territorio: mientras que Oviedo, León o Lugo a duras penas llegarán a 18 o 20ºC, en Sevilla, Córdoba o Murcia se registrarán 33ºC.

LLOVERÁ EL FIN DE SEMANA EN BUENA PARTE DE ESPAÑA

De acuerdo con el portavoz de AEMET, el tiempo inestable continuará probablemente durante el viernes y el próximo fin de semana con precipitaciones que, si se cumplen los pronósticos, regarían buena parte de la Península y Baleares durante esos días y que localmente podrían ser fuertes. Todo esto con temperaturas que serán en general algo más bajas, pero con ambiente suave, que distará bastante de ser frío.

En lo que se refiere a Canarias, el pronóstico recoge que predominarán cielos poco nubosos durante las mañanas de los próximos días. A partir del mediodía habrá nubosidad en aumento. Además, Del Campo ha apuntado a la posibilidad de que caiga alguna precipitación aislada en las islas occidentales.

Por otra parte, se registrará calima. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El ambiente será cálido, con más de 30ºC en medianías y zonas bajas, sobre todo en las orientadas al sur. En líneas generales, los vientos serán flojos.

TEMPERATURAS MÁS SUAVES, PERO HASTA 5ºC MÁS ALTAS DE LO NORMAL

Eltiempo.es ha apuntado a que, según los modelos, la inestabilidad continuará durante el fin de semana, si bien esto está aún por confirmar debido al aumento de la incertidumbre. Además de la vaguada que continuará sobre España, no se descarta que se descuelgue una dana y se sitúe al oeste de la Península. De acuerdo con el portal meteorológico, ésta sería la que marcaría el tiempo a partir del próximo viernes, dejando nuevos chubascos y tormentas en buena parte de España.

En lo que se refiere a las temperaturas, ha indicado que esta semana predominarán los descensos, aunque también pueden registrarse algunas subidas en las máximas según el dúa por el viento del sur. En líneas generales, los valores térmicos serán suaves y sobrepasarán los 30ºC en zonas de Andalucía, Murcia, sur de Castilla-La Mancha y de Extremadura y de forma más puntual en el Mediterráneo, alto Ebro y el Cantábrico oriental. A pesar de ello, los valores seguirán siendo entre 3-5ºC por encima de lo normal en buena parte de España.

Por otro lado, el climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha avanzado que se podrían registrar acumulados superiores a 40-50 l/m2 en una hora de forma puntual durante la próxima noche en Aragón, Navarra y el interior de la Comunidad Valenciana. Además, los modelos apuntan a que se podrían registrar más de 40-60 l/m2 en una hora en Tarragona y Barcelona y superar de forma puntual los 150 l/m2 en unas tres horas.