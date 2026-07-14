El séptimo encierro de Sanfermines alcanzó un 64,1% de cuota y 1.231.000 espectadores en La 1 y el 24 horas

Séptimo encierro de los Sanfermines de 2026, a 13 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). En esta ocasión, el séptimo encierro de las fiestas de San Fermín se ha realizado con toros de la ganadería Miura.
Séptimo encierro de los Sanfermines de 2026, a 13 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). En esta ocasión, el séptimo encierro de las fiestas de San Fermín se ha realizado con toros de la ganadería Miura. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 14 julio 2026 9:02
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    MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El séptimo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este lunes un 64,1% de cuota de pantalla y 1.231.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

   Así lo ha dado a conocer este martes RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,7% de cuota, 701.000 espectadores y 1.736.000 contactos en ambas cadenas.

    Los toros de la ganadería Miura protagonizaron el lunes un séptimo encierro de las fiestas de San Fermín rápido y limpio, sin heridos por asta, con cinco toros muy juntos durante todo el recorrido y un sexto unos metros por detrás tras caer en Mercaderes.

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