El séptimo encierro de Sanfermines alcanzó un 64,1% de cuota y 1.231.000 espectadores en La 1 y el 24 horas

Séptimo encierro de los Sanfermines de 2026, a 13 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). En esta ocasión, el séptimo encierro de las fiestas de San Fermín se ha realizado con toros de la ganadería Miura. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El séptimo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este lunes un 64,1% de cuota de pantalla y 1.231.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

Así lo ha dado a conocer este martes RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,7% de cuota, 701.000 espectadores y 1.736.000 contactos en ambas cadenas.

Los toros de la ganadería Miura protagonizaron el lunes un séptimo encierro de las fiestas de San Fermín rápido y limpio, sin heridos por asta, con cinco toros muy juntos durante todo el recorrido y un sexto unos metros por detrás tras caer en Mercaderes.