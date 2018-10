Serrano (DGT) firma una Instrucción para aclarar que las bicis pueden llevar luces intermitentes si no deslumbran

Publicado 06/03/2018 18:36:55 CET

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha firmado este martes una Instrucción para aclarar que las bicicletas sí pueden llevar luces parpadeantes, pero con el requisito de que no se produzca un deslumbramiento al resto de usuarios de la vía.

"Hoy he firmado la Instrucción para que las luces rojas intermitentes puedan ayudar a proteger a los ciclistas en carretera. Es un colectivo vulnerable que merece toda nuestra atención. En cualquier caso, la prudencia y el cumplimiento de las normas es la mejor protección", ha señalado en su cuenta de Twitter.

Según el documento firmado por Serrano, que ha hecho público a través de la red social, el alumbrado que han de llevar las bicicletas viene regulado en el Reglamento General de Vehículos en su artículo 22.4: "Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de 'túnel' o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales".

Sin embargo, la Instrucción apunta que "en las normas aplicables a los ciclos --artículos 22 a 24-- no se establece de manera expresa, para este tipo de vehículos, la obligatoriedad de que las luces sean de tipo fijo, como sí se establece en el artículo 15.2 para los vehículos de motor".

Por ello, el documento establece que "a la vista de la normativa de circulación y técnica de vehículos, se debe concluir que las 'luces parpadeantes' para bicicletas no pueden ser objeto de denuncia por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial siempre que no produzcan deslumbramiento al resto de los usuarios de la vía, requisito éste de no deslumbramiento que cumplen las luces que se adecúan a la normativa técnica anteriormente señalada".

ACLARACIÓN TRAS UNA MULTA DE 200 EUROS Y REIVINDICACIONES

La Instrucción reconoce que "cada vez más ciclistas están optando por llevar en sus bicicletas las denominadas 'luces parpadeantes', que permiten ser vistos a una distancia más lejana que con las tradicionales luces fijas", con el objeto de "favorecer su visibilidad en la vía".

Esta aclaración surge después de las reivindicaciones del sector ciclista para que la Ley permita que se puedan llevar este tipo de luces en la parte trasera de la bicicleta. De hecho, la semana pasada se puso en marcha una iniciativa en Change.org dirigida tanto a Gregorio Serrano como al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para permitir esto.

La petición, que la semana pasada acumulaba unas 10.000 firmas y ya suma 73.638 apoyos, surgió a raíz de un caso de un ciclista que el pasado sábado 24 de febrero fue multado con 200 euros por la Guardia Civil en la provincia de Ourense por llevar este tipo de luz en su bicicleta.

Con el debate generado sobre la prohibición de llevar luces intermitentes, la DGT publicó un mensaje para aclarar este tema: "La DGT es consciente de la necesidad de información en relación con las luces parpadeantes en las bicicletas. En breve nos comprometemos a dar una respuesta adecuada, favoreciendo la seguridad de los ciclistas, que es un colectivo vulnerable en la circulación", señaló el organismo en su cuenta de Twitter.

Fuentes de la DGT confirmaron a Europa Press que no descartaban incorporar la medida, e indicaron que fueron asociaciones ciclistas quienes propusieron a Tráfico, durante una de las reuniones que mantuvieron para abordar el Plan Estratégico de la Bicicleta, el estudio de este punto y su posible modificación.