El sexto encierro de Sanfermines alcanzó un 65,2% de cuota y 997.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas

el sexto encierro de los Sanfermines de 2026, a 12 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Este año, los toros de la ganadería de La Palmosilla protagonizan el sexto encierro de las fiestas de San Fermín.
el sexto encierro de los Sanfermines de 2026, a 12 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Este año, los toros de la ganadería de La Palmosilla protagonizan el sexto encierro de las fiestas de San Fermín. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 13 julio 2026 9:26
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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sexto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este domingo un 65,2% de cuota de pantalla y 997.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

Así lo ha dado a conocer este lunes RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 51,6% de cuota y 587.000 espectadores en ambas cadenas.

Los toros de la ganadería La Palmosilla protagonizaron este domingo un sexto encierro de las fiestas de San Fermín rápido y accidentado, con muchas caídas y con momentos de tensión en el tramo de Telefónica.

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