Siete personas murieron el fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas un motociclista y un peatón

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo, en la A-4, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). La DGT estima más de seis millones de desplazamientos de largo recorrido durante el puente de mayo, con alta circulación h - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han fallecido este fin de semana en seis siniestros mortales registrados en las carreteras españolas, entre ellos, un motociclista y un peatón, según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

El domingo fue el día con mayor siniestralidad con cuatro fallecidos en tres accidentes, seguido del sábado con dos muertos y dos siniestros. El viernes se registró un accidente con una víctima mortal.

Tráfico ha indicado que tres de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y otros tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía, dos colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Castelló de la Plana y Vinarós (Castellón), Bullas (Murcia), Barro (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) y Villel (Teruel).

En el acumulado anual hasta el 4 de octubre se llevan contabilizados un total de 829 fallecidos en las carreteras, 13 en lo que va de mes de octubre.