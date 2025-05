¿Qué significa realmente un 60% de probabilidad de lluvia? Así lo explica AEMET

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del puente de mayo, muchas personas en toda España han planeado escapadas, actividades al aire libre o simplemente unos días de descanso. Sin embargo, la previsión meteorológica apunta a un posible tiempo inestable durante la segunda mitad de la semana, y con ello, una duda habitual: ¿qué significa exactamente un 60% de probabilidad de lluvia?

Es común consultar el móvil y encontrar ese porcentaje en la previsión del día, pero su interpretación no siempre es evidente. Para resolver esta cuestión, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado en declaraciones a Europa Press cómo se elabora este dato y qué debemos tener en cuenta.

UNA PREDICCIÓN BASADA EN ESCENARIOS PROBABILÍSTICOS

Según Del Campo, las predicciones meteorológicas se construyen a partir de modelos matemáticos que simulan la evolución de la atmósfera usando millones de datos recogidos en tiempo real: temperaturas, humedad, presión, vientos, etc. Estos datos se introducen en sistemas de supercomputación que, aplicando las ecuaciones que rigen el comportamiento atmosférico, generan una previsión.

Pero como la atmósfera es un sistema caótico y nuestras mediciones son siempre parciales, los modelos trabajan con distintos escenarios posibles. En concreto, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo -del que AEMET forma parte- genera 50 simulaciones distintas de la evolución del tiempo, cada una con pequeñas variaciones en las condiciones iniciales.

¿Qué significa entonces un 60% de probabilidad de lluvia? Que en 30 de esos 50 escenarios, el resultado ha sido lluvia. Así se construye la previsión probabilística.

NO ES UNA GARANTÍA, PERO SÍ UNA HERRAMIENTA PARA DECIDIR

Esta metodología permite comunicar mejor el grado de incertidumbre. "Un 90% de probabilidad de lluvia quiere decir que es muy probable que llueva, pero no es seguro. Y un 10% significa que lo más probable es que no llueva, pero no se puede descartar", señala Del Campo. En escenarios intermedios, como un 40% o 60% de probabilidades de lluvia, hay "más incertidumbre", entonces en ese caso se trata de valorar si para la actividad que vamos a desarrollar es muy crítico que llueva o no.

"Por poner un ejemplo, si tenemos un 50% de probabilidades de que llueva, bueno, existe esa probabilidad realmente, ¿no? La mitad de los modelos dicen que va a llover y lo que queremos es irnos de excursión, pues quizás llevarnos un chubasquero, por si acaso, sea suficiente, pero si la idea es planear una boda o una celebración al aire libre, quizás haya que pensarlo mejor", explica.

La previsión probabilística permite, por tanto, tomar decisiones informadas, valorando el riesgo y la importancia de la actividad.

¿CUÁNTA LLUVIA SE ESPERA?

Además del porcentaje de probabilidad, otro dato clave es la cantidad de precipitación prevista, que suele expresarse en milímetros. Un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado.

Según la clasificación habitual, la lluvia puede ser:

Débil: menos de 2 mm/hora

Moderada: entre 2 y 15 mm/hora

Fuerte: entre 15 y 30 mm/hora

Muy fuerte: entre 30 y 60 mm/hora

Torrencial: más de 60 mm/hora

No es lo mismo que caigan 10 mm en una hora que repartidos en 24 horas. El primer caso puede generar acumulaciones importantes; el segundo apenas será perceptible.

LOS AVISOS METEOROLÓGICOS DE LA AEMET

La AEMET emite avisos de riesgo en función de la intensidad de la lluvia, pero también tiene en cuenta la vulnerabilidad del terreno o la frecuencia del fenómeno en la zona:

Aviso amarillo: desde 15 mm/hora (20 mm/hora en zonas mediterráneas)

Aviso naranja: desde 30 mm/hora (40 mm/hora en el Mediterráneo)

Aviso rojo: más de 60 mm/hora (90 mm/hora en algunas zonas)

Estos avisos se actualizan a medida que se dispone de nueva información, por lo que conviene consultar la previsión oficial y no quedarse solo con el porcentaje.

¿CÓMO CONSULTAR LA PREVISIÓN DE FORMA ÚTIL?

Del Campo subraya que los porcentajes de probabilidad de lluvia no deben entenderse como una garantía de lo que ocurrirá, sino como una herramienta útil para valorar escenarios y tomar decisiones en función del riesgo.

Según el portavoz de AEMET, la predicción probabilística ofrece más información que una previsión única o determinista, ya que permite conocer el grado de incertidumbre y ajustar la planificación a cada caso. "La previsión probabilística nos ayuda a tomar decisiones estando más informados", resume.