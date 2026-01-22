El sindicato Acaip-UGT denuncia la desprotección de una funcionaria de prisiones acosada por un preso en Sevilla

Archivo - Centro Penitenciario de Sevilla I - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip-UGT ha denunciado este jueves la "falta de medidas" y "la desprotección" que sufre una funcionaria de vigilancia acosada por un preso en el Centro Penitenciario Sevilla II.

En un comunicado, el sindicato mayoritario del sector ha denunciado que la trabajadora "permanece desprotegida frente a una situación clara de acoso por parte de un interno, sin que la Administración haya adoptado medidas eficaces para garantizar su seguridad".

UNA CARTA CON "CONDUCTA DE ACOSO"

Acaip-UGT ha informado de que los hechos denunciados se remontan al 13 de enero, cuando un interno clasificado en FIES 4 (fichero reservado para determinados perfiles que condicionan el movimiento dentro del centro por sus características) remitió "una carta a una funcionaria del módulo con un contenido que evidencia una clara fijación personal y una conducta de acoso", con frases como "llevo tiempo observando cómo trabajas", "me gustaría que tomásemos un café y conocernos mejor" o "te facilito mi nombre en 'Facebook' y mi tlf (teléfono)".

La trabajadora, de la que han destacado su actuación "absolutamente profesional", comunicó de inmediato los hechos a la Dirección del centro, desde donde se le comunica que el interno será trasladado a otro centro penitenciario como medida de protección.

"Sin embargo, a fecha 22 de enero, dicho traslado no se ha materializado, lo que obliga a la funcionaria a seguir coincidiendo con el interno en el módulo o, en su defecto, a que sea ella quien tenga que ser apartada de su puesto habitual", ha señalado el sindicato para el que esto supone "un castigo al trabajador que actúa correctamente". "El autor de la conducta de acoso no asume consecuencia alguna", ha agregado.

Asimismo, Acaip-UGT ha denunciado que esta situación "pone de manifiesto una alarmante doble vara de medir" por parte de la Administración Penitenciaria, especialmente cuando estos hechos se producen tras la reciente aprobación del protocolo de actuación para la prevención, protección y atención de las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en el medio penitenciario.

"No existe la misma diligencia ni sensibilidad cuando quien sufre el acoso es una funcionaria", ha sostenido el sindicato.

Por todo ello, exige la "adopción inmediata de medidas reales y eficaces" para proteger a la funcionaria afectada, el traslado urgente del interno y la aplicación de los protocolos de prevención y actuación. "Sin trabajadores protegidos no hay seguridad, ni tratamiento, ni sistema penitenciario posible", ha manifestado en el comunicado.