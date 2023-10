Sindicatos piden un Pacto Educativo y medidas para evitar la pérdida de empleo por el Día de los Docentes

La baja natalidad y la falta de financiación de los centros, entre los problemas principales que afectan a los profesionales del sector

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos han coincidido en reclamar un Pacto Educativo, así como medidas para evitar la pérdida de empleo, por el Día Mundial de los Docentes que se celebra este 5 de octubre con el lema 'Los docentes que necesitamos para la educación que queremos: el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes'.

En el caso de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) apela a la necesidad de un Pacto Educativo para que sea toda la comunidad educativa la que tenga voz y voto, con decisiones consensuadas que impliquen a todo el sector.

"El servicio público de la educación es dual ya que lo prestan tanto centros públicos como concertados y, sin embargo, hay diferencias notables entre las condiciones de los primeros con los segundos, como las retribuciones, la carga lectiva o la formación permanente del profesorado. Estas diferencias deben acabarse con la negociación y aprobación de una Ley de la Profesión docente que regule las condiciones de la carrera profesional para todos", argumenta el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.

Desde este sindicato, también han reclamado a las administraciones públicas y a las patronales del sector que se adopten medidas concretas en apoyo a todos los centros educativos y a sus trabajadores.

En este sentido, han alertado de que en España se está llevando a cabo el cierre de aulas debido a la caída de la natalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en este informe de EsadeEcPol, en España hay 450.000 alumnos menos que hace 10 años (2023-2013), una tendencia que se estima podrá alcanzar la cifra de un millón de alumnos menos para 2037.

"Por eso, desde nuestra organización planteamos otras medidas adicionales para que no se pierdan puestos de trabajo, como reducir la carga lectiva o implementar en las aulas la codocencia que ya se está haciendo en otros países con buenos resultados para el alumnado, porque supone una mayor atención", ha indicado Pueyo, que también apunta que ya se está implementando una bajada en las ratios de las aulas.

Asimismo, FSIE ha reclamado que se convoque a la Comisión para el Estudio del Puesto Escolar con el fin de resolver los problemas de la financiación de los centros, al considerar que no se tiene en cuenta el coste real de los puestos de trabajo en los centros educativos y que las cifras que se manejan no están actualizadas y no tienen en cuenta el aumento de los precios.

"Por esta razón, muchos de estos centros reciben una financiación insuficiente, lo que genera problemas de viabilidad económica y, en el peor de los casos, verse obligados a cerrar aulas y reducir empleo", denuncian.

El sindicato también ha pedido que los menores estén acompañados de especialistas para supervisar su bienestar, conocer y guiar sus pasos, con el fin de erradicar "el acoso escolar", entre otras cuestiones.

Asimismo, han solicitado que se reconozca la función directiva y se facilite la jubilación parcial anticipada para los docentes de los centros concertados, sin olvidar el papel del personal complementario y el de administración y servicios.

DIGNIFICAR LA PROFESIÓN

En el caso de ANPE, también alertan de que, a nivel mundial, se constata una insuficiencia numérica de personal docente, así como una pérdida de prestigio social de su profesión y una precarización creciente de sus condiciones laborales.

Por este motivo, abogan por la dignificación de la profesión docente, la presentación de prácticas inspiradoras y el análisis de cómo aquella es reconocida socialmente, y en el seno de los propios sistemas educativos.

Entre otras cuestiones, ponen el foco en el envejecimiento del colectivo docente y la necesidad de paliarlo mediante ofertas de empleo que consoliden plantillas estables y satisfagan las aspiraciones de las nuevas promociones de titulados.

Además, reclaman que se defina su carrera profesional, regulada a través de un Estatuto Docente, sin olvidar el papel de los enfermeros escolares, monitores, educadores sociales o personal administrativo, así como multiplicar la dotación de especialistas en orientación educativa y educación especial y el número de profesionales destinados a labores de refuerzo y apoyo con el fin de mejorar la atención a la diversidad en las aulas.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO también han hecho un llamamiento a reivindicar y dignificar su profesión y reclama la inversión en plantillas o el cuidado de la salud laboral, sin olvidar la formación, la capacidad de programación y adaptación, o la coordinación y el trabajo en equipo.