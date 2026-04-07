Sindicatos veterinarios piden a la Seguridad Social un informe sobre los índices de siniestralidad de la profesión

Archivo - Varias personas durante una manifestación contra la legislación sobre medicamentos veterinarios, que impide dispensarlos para tratar a animales a su cargo, a 28 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha pedido este martes por segunda vez a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social un informe sobre los índices de morbilidad, mortalidad y siniestralidad de la profesión.

Además, ha comunicado esta acción al presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, para que "si lo considera oportuno" curse una solicitud similar a la Dirección General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, FESVET ha solicitado un informe que determine los índices de morbilidad, mortalidad y siniestralidad en los diferentes sectores de la profesión (clínica de animales de compañía y ocio, clínica de animales productores de alimentos, mataderos, investigadores, docentes, etc.).

Este deberá contener la determinación de los indicadores básicos y sus umbrales, así como un estudio detallado de la siniestralidad y del daño producido por el trabajo con especial referencia a la edad, género, permanencia, tamaño de empresa y distribución geográfica.

"(Estos datos) son imprescindibles para analizar los riesgos laborales que están determinando los elevados índices de siniestralidad, morbilidad y mortalidad que estamos observando en las actividades veterinarias y alinearnos para buscar las soluciones que se sean más adecuadas", ha recalcado la organización.

De manera más general, la organización ha avisado de que "cada vez son más" los estudios que señalan que las actividades veterinarias en España se encuentran en una situación "alarmante" que afecta no sólo a la salud y bienestar de los animales, sino también a los profesionales que se encargan del cuidado de los mismos.

"Cifras tan impactantes como que más del 90% de los veterinarios experimenta ansiedad, el 85% sufre insomnio, seis de cada 10 presenta síntomas de depresión o que uno de cada diez veterinarios españoles ha pensado en quitarse la vida, según señala el estudio de GOSBI --marca de alimentación y cuidado de perros y gatos--, deben hacernos reflexionar sobre la gravedad de la salud psicosocial de la profesión Veterinaria", ha advertido FESVET.