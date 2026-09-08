El Sínodo propone acuerdos vinculantes entre obispos e institutos religiosos sobre igualdad de género o remuneraciones

Archivo - Obispos participantes en la asamblea general del Sínodo de Obispos de octubre de 2024. - Francesca Bolla/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General del Sínodo del Vaticano ha publicado este martes dos nuevos informes de los grupos de estudio seis y siete en los que proponen, entre otras recomendaciones, adoptar acuerdos obligatorios entre obispos e institutos sobre formación, igualdad de género, remuneraciones o administración de bienes.

"Estos dos informes pueden parecer tratar temas diferentes, pero dicen lo mismo: no hay misión sin relaciones de conversión. Entre un obispo y las comunidades religiosas, entre un obispo y la porción del Pueblo de Dios confiada a su cuidado, entre una Iglesia local, las Iglesias del mismo territorio y el Obispo de Roma, se aplica el mismo principio: nos escuchamos, rendimos cuentas e intercambiamos dones. Ambos textos sitúan en el centro lo que el Sínodo ha llamado corresponsabilidad diferenciada", ha afirmado el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech.

En concreto, el informe final del Grupo de Estudio número seis tiene como objetivo "ofrecer al Santo Padre reflexiones y sugerencias prácticas" sobre la "urgente necesidad de fomentar una conversión relacional entre obispos, vida consagrada y asociaciones eclesiales: asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades", según explica la Secretaría del Sínodo en un comunicado.

Entre otras sugerencias, el grupo recomienda firmar acuerdos de entendimiento obligatorios entre diócesis e institutos que regulen, entre otros aspectos, la "misión, formación, igualdad de género, remuneraciones y gestión patrimonial", acompañados de comités de conciliación, plazos e indicadores de rendición de cuentas.

También propone el desarrollo de criterios teológicos y jurídicos para discernir la aprobación de nuevos institutos, sociedades de vida apostólica y formas emergentes; el nombramiento en cada diócesis de un delegado o vicario para la vida consagrada y el acompañamiento durante las transiciones más delicadas que atraviesan muchos institutos (declive de las vocaciones, supresión de comunidades o administración de bienes).

En cuanto a las relaciones entre las asociaciones eclesiales y las iglesias locales, solicita mayor claridad terminológica (asociaciones de fieles, movimientos, nuevas comunidades) y una escucha activa de los moderadores y obispos; y formación para obispos sobre el potencial y las características distintivas de estas realidades eclesiales. El grupo subraya la necesidad de "un cambio recíproco de mentalidad", fomentado a través del conocimiento personal y las visitas regulares.

Por otro lado, la segunda parte del informe final del Grupo de Estudio número siete, dedicado a las visitas 'ad limina' --el viaje periódico que los obispos católicos de todo el mundo realizan a Roma para informar al Papa sobre el estado de sus diócesis-- invita a que estas visitas se preparen junto a los fieles mediante un "discernimiento eclesial", que los obispos se dividan en grupos más pequeños en Roma y que una delegación diocesana acompañe a los obispos al Vaticano.

Además, subraya la importancia de propiciar un diálogo "franco, cordial y no unidireccional permitiendo que afloren tanto las riquezas como las necesidades", e insiste en dar seguimiento a la visita, animando a cada obispo diocesano a comunicar las conclusiones a la Iglesia local, evaluando las medidas a tomar y realizando una evaluación periódica independiente del proceso.

Los grupos que han elaborado estos informes forman parte de los diez grupos de estudio que fueron establecidos por el Papa Francisco en marzo de 2024. El Grupo 7 continúa su trabajo sobre el tercer tema que se le encomendó: la función judicial del obispo.