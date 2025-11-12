Sira Rego pide alcanzar un Pacto de Estado "para acabar con la pobreza infantil": "Es un paso imprescindible"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una intervención sobre el proyecto Gran Giro, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado este miércoles que las fuerzas políticas parlamentarias lleguen a alcanzar un acuerdo para aprobar un Pacto de Estado que "acabe con la pobreza infantil", y dar así un paso "imprescindible" para "romper el ciclo de desigualdad estructural" que conlleva este fenómeno.

En un comunicado, el departamento que dirige Rego ha recordado que uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. "Es inasumible", ha subrayado la ministra antes de mantener un encuentro con un grupo de niños representantes de los Consejos de Participación territoriales de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).

La titular de Juventud e Infancia ha asegurado que "la pobreza infantil es una de las mayores heridas sociales" en España y que este Pacto de Estado supondría un paso imprescindible para romper el ciclo de desigualdad estructural", ya que, según ha recordado, "la pobreza infantil es un fenómeno que se transmite de generación en generación".

Asimismo, ha declarado que hace falta un compromiso político para hacer frente a esta situación, al igual que ha subrayado la importancia de aprobar este pacto para que "todas las administraciones, de manera coordinada, con recursos económicos y a través del refuerzo de los servicios públicos, atajen esta realidad".

Por último, Rego ha hecho hincapié en el tema de las dificultades de acceso a la vivienda, un fenómeno que a su juicio está "afectando de manera determinante a la pobreza infantil", sobre todo en aquellas comunidades autónomas "que se resisten a aplicar la Ley de vivienda" y abocan "a millones de familias a una situación de vulnerabilidad".