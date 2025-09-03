Son Nuestros Hijos invita a Redondo a asistir este sábado al II Congreso Internacional de Gestación Subrogada en Madrid

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Son Nuestros Hijos ha invitado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a colectivos feministas, a asistir y participar este sábado al II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, que se celebrará en Madrid.

El objetivo es "que conozcan de primera mano la realidad de la gestación subrogada a través de las familias, adolescentes, mujeres gestantes, así como académicas, investigadoras y legisladoras que tomarán parte en la jornada".

La jornada tendrá como lema 'Escuchar para proteger', y acogerá un encuentro entre mujeres gestantes en procesos de gestación subrogada y jóvenes nacidas mediante esta práctica. También participarán expertas en Derecho, Antropología, Obstetricia y Psicología.

Según ha explicado Son Nuestros Hijos, el congreso pretende "derribar prejuicios y fomentar un debate informado sobre la gestación por sustitución", una práctica no permitida en España pero regulada en países como Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, México o Grecia, entre otros, a los que acuden anualmente cientos de familias españolas.

En este sentido, considera "necesario" que el Ministerio de Igualdad escuche tanto los testimonios de gestantes y adolescentes nacidos por gestación subrogada, así como las "evidencias científicas" de la mano de expertos para "que reconsidere su postura en torno a esta técnica de reproducción asistida".

La asociación de familias ha diseñado, de la mano de un grupo de expertos juristas, las bases jurídicas, éticas y sociales que permitirían regularizar y legalizar la gestación subrogada en España, dentro del marco jurídico actual y de una manera similar a la que esta técnica de reproducción asistida se ha regulado en otros países europeos recientemente. Por ello, cree que el Gobierno debe estar representado en el congreso.

Sin embargo, ha criticado que ministerios como el de Igualdad o el de Justicia hayan emitido testimonios o instrucciones que "dejan en completa situación de desprotección a los hijos e hijas nacidos por gestación subrogada". Asimismo, Son Nuestros Hijos ha denunciado "la campaña sostenida de estigmatización y desprecio" por parte del Gobierno, que "alimenta la desinformación y la propagación de bulos sobre la gestación subrogada", así como el "odio" hacia estas familias.

Son Nuestros Hijos organiza el congreso junto a la asociación de familias por gestación subrogada en Vizcaya, Gure Umeen Ametsak, y la Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE).

El Gobierno aprobó en abril una instrucción para hacer efectiva la prohibición de la gestación subrogada. Así, solo se puede formalizar la inscripción de los bebés siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, interpuso en julio una demanda frente a varias entidades que publicitan sus servicios de gestación subrogada a través de sus páginas web y redes sociales.