El sorteo de Navidad 2026 repartirá 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que el año anterior

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2026 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.870 millones de euros en premios, lo que supone 98 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Así lo ha señalado este viernes el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad, celebrada en la Real Casa de la Moneda y Timbre en Madrid.

El presidente ha detallado que este año se han puesto a la venta 205 millones de décimos, siete millones más que el año anterior. El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Este año se estrena un nuevo juego de bolas de los números y los premios, según ha detallado Jesús Huerta, que ha apuntado que el décimo vuelve a estar ilustrado por un cuadro del Museo de El Prado.

Jesús Huerta ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias y solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo).