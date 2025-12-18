Squirrel cierra un acuerdo con Publiespaña para la comercialización publicitaria de sus canales en TDT

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. El cese de emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT en la Comunidad de Madrid se producirá este miércoles, s - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Squirrel Media ha suscrito un contrato con Publiespaña (Mediaset España) para la comercialización publicitaria en exclusiva de los tres canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) editados por la compañía: Squirrel, Squirrel dos y BOM Cine.

Así lo ha dado a conocer este jueves Squirrel en un hecho relevante notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogido por Europa Press.

El contrato, según ha detallado, tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, y establece "un marco de colaboración integral en materia de comercialización, planificación, gestión operativa y desarrollo de formatos publicitarios avanzados para los citados canales".

Durante el periodo contractual, Publiespaña actuará como agente exclusivo para la promoción, venta y gestión de todos los espacios y recursos publicitarios de los canales, en nombre y por cuenta de Squirrel. Las partes han acordado extender los términos del contrato a cualquier nuevo canal que Squirrel pueda editar en el futuro.

"El contrato constituye un hito estratégico en el desarrollo de la vertical de Network de Squirrel, al fortalecer su posicionamiento en el mercado audiovisual español y consolidar su modelo de negocio en TDT. El acuerdo aporta ingresos publicitarios recurrentes, una estructura comercial externalizada a través de un operador líder del sector, una mayor capacidad de monetización de los canales del grupo y sinergias de crecimiento vinculadas al comportamiento del mercado publicitario y de las audiencias", ha indicado.