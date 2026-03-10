Sumar arremete contra Feijóo por querer limitar "la autodeterminación de género": "Son PP y Vox quienes nos borran"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha arremetido contra el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, después de que los 'populares' hayan registrado una iniciativa en la Cámara Baja para limitar la "autodeterminación de género". "Nosotras sabemos perfectamente que son el PP y Vox quienes nos borran a las mujeres", ha afirmado.

Martínez Barbero se ha expresado así durante una rueda de prensa este martes en el Congreso, donde se ha referido a la proposición no de ley registrada por el PP "para promover, de forma urgente, una ley contra el borrado de las mujeres".

Según ha criticado la portavoz de Sumar, "antes de embarcarse en esta deriva reaccionaria, el PP apoyó o aprobó ocho leyes autonómicas que reconocen este derecho". "Parece que este PP ha desaparecido y el que existe ahora es uno que ha decidido que todo vale, que las mentiras y los ataques contra las personas más vulnerables están bien", ha denunciado.

Asimismo, Verónica Martínez Barbero ha asegurado que de ahí que el PP ataque ahora "a las mujeres 'trans', que compre el discurso machista y patriarcal" de que son ellas y "la defensa de sus derechos" quienes ponen "en peligro" a las mujeres.

"Nosotras sabemos perfectamente que son el PP y Vox quienes nos borran a las mujeres, quienes nos niegan derechos, quienes recortan en la protección y acompañamiento a las víctimas de violencia machista, quienes ponen en riesgo nuestra salud", ha declarado.

La portavoz de Sumar en el Congreso ha avisado a Alberto Núñez Feijóo y al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, de que no van a consentir que "utilicen el feminismo y a las mujeres para atacar a otras mujeres". "No en nuestro nombre", ha zanjado.

Los 'populares' quieren una normativa que "reforme sustancialmente los artículos 43 y 44 de la Ley 412023, poniendo fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos y restableciendo garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica".

También defiende una ley que "revise, de forma integral, la legislación vigente para asegurar que el cambio de sexo registral no produzca efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres en ámbitos especialmente sensibles, en los que resulte necesaria la consideración del sexo biológico".