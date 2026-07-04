Sumar avisa al PP en el Orgullo: "Si pactas con quienes odian al colectivo LGTBI, eres LGTBIfóbico"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece declaraciones a la prensa, antes de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Feminismos y LGTBIQ+ de Movimiento Sumar, Amanda Andrades, ha avisado al PP de qué si pacta con quienes "odian" al colectivo LGTBI+ es "LGTBIfóbico".

"Si pactas con racistas eres racista, si pactas con machistas eres machista y si pactas con quienes odian al colectivo LGTBI, eres LGTBIfóbico", ha asegurado en declaraciones a medios antes de participar en la manifestación del Orgullo de Madrid.

Así lo ha puesto de manifiesto sobre el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, a quien ha acusado de incurrir en una contradicción en sus declaraciones. "No puedes decir que las declaraciones de Vox te parecen repugnantes y luego pactar con ellos", ha afeado la portavoz.

Asimismo, la representante de Sumar ha hecho una defensa del colectivo trans, advirtiendo de que las fuerzas progresistas no van a dar "ni un solo paso atrás".

Por su parte, la eurodiputada de la formación, Estrella Galán, ha trasladado la denuncia al plano internacional, alertando de que las libertades del colectivo LGTBI están "seriamente amenazadas" en la Unión Europea. La eurodiputada ha cargado contra el PP por votar a favor del reciente reglamento de retorno europeo, al que ha calificado como "el reglamento de la vergüenza y de la deportación masiva" por impedir que las personas LGTBIQ+ soliciten protección internacional en las fronteras.

Mientras, el líder de IU, Antonio Maíllo ha alertado sobre la gravedad de los discursos que buscan "patologizar" al colectivo y promover las terapias de conversión, relatando que en su propia experiencia parlamentaria en Andalucía se enfrenta a diputados de Vox que consideran "enfermos mentales" a las personas LGTBIQ+.

En este contexto, Maíllo ha lanzado un duro reproche a los cambios de postura del PP sobre la legislación vigente, denunciando las contradicciones de la dirección popular. "¿En qué está pensando el PP ahora? Por la mañana se levantan pro-gay y por la tarde se acuestan con Vox", ha sentenciado, advirtiendo que la movilización popular les dejará "imposible" cualquier intento de revertir los derechos conquistados