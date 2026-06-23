Sumar, Compromís y ERC piden ayudas económicas para víctimas de prácticas de conversión LGTBI: "Se protege con recursos"

La diputada de Compromís Águeda Micó interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar, Compromís y ERC han pedido este martes en el Pleno del Congreso ayudas económicas para víctimas de las prácticas de conversión LGTBI y han advertido de que "se protege con recursos públicos".

Así lo han puesto de manifiesto en el debate de la moción de Compromís sobre las prácticas de conversión, después de interpelar esta formación la semana pasada sobre esta misma cuestión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Las intervenciones han tenido lugar la misma semana en la que la Cámara Baja votará el dictamen aprobado en la Comisión de Igualdad de la proposición de Ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+.

Durante la defensa de la moción, la diputada de Compromís Àgueda Micó ha calificado estas prácticas como una "maquinaria de torturas" cuyas secuelas se traducen en ansiedad, depresión e incluso el suicidio de las víctimas. Por ello, ha urgido al Gobierno y, especialmente al PSOE, a superar las meras "declaraciones de principios" y pasar a la acción.

"Si reconocemos que las pseudo-terapias de conversión son una forma de violencia, tenemos que comenzar a tratarlas como tratamos cualquier otra forma de violencia. Necesitamos prevención, detección, protección y reparación. Y, por supuesto, garantizar que no vuelva a pasar, que no se repita esa violencia", ha asegurado.

Además, ha pedido ayudas económicas específicas y alternativa habitacional para todas las víctimas que se encuentran en esta situación.

En el turno de portavoces, la socialista Marta Trenzano ha expuesto que las "llamadas terapias de conversión" parten de una premisa "profundamente autoritaria", al exigir "un determinada forma correcta de ser, de amar y de vivir la propia identidad". "Una democracia constitucional sólo es plenamente digna de ese nombre cuando protege de manera activa a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a vivir como si su propia existencia constituyera un error", ha subrayado.

Para concluir, ha lanzado un mensaje de reparación histórica dirigido a los hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans, agradeciéndoles su "coraje inmenso" por resistir.

Por parte del PP, Belén Hoyo ha trasladado el rechazo de su formación hacia las terapias de conversión por considerarlas "dañinas" e "injustificables", al considerar que "nadie debe ser sometido a presión, humillación o coacción por su orientación sexual".

PP RECLAMA "SEGURIDAD JURÍDICA"

No obstante, ha acusado a la izquierda de intentar apropiarse de las causas sociales y de utilizar los derechos del colectivo LGTBI+ para "levantar trincheras políticas", como "si la defensa de la igualdad tuviera carne político". "Sí a defender los derechos de las personas LGTBI, sí a proteger a las víctimas de las terapias de conversión, sí a perseguir cualquier forma de discriminación, pero también sí a la seguridad jurídica, sí al pluralismo y sí a la libertad. Porque los derechos no son patrimonio de ningún partido político y porque la libertad o es para todos o no es libertad", ha afirmado.

Por Sumar, Engracia Rivera ha hecho hincapié en que la persecución penal resulta insuficiente si no va acompañada de una estrategia estatal integral basada en la prevención, la protección y la reparación. En este sentido, ha avanzado que su grupo seguirá apoyando las enmiendas transaccionales para garantizar recursos habitacionales seguros y ayudas económicas a las víctimas. "Porque nadie debería verse obligado a elegir entre su identidad y un techo bajo el que vivir", ha expuesto.

En esta línea, ha explicado que "se protege con recursos públicos, con acompañamiento psicológico, con educación en diversidad, con campañas de prevención y con redes de apoyo que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas".

En cambio, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez ha acusado a Compromís de utilizar el boletín del Congreso para realizar un "señalamiento ideológico" y "estigmatizar" fundaciones, colegios y centros vinculados a la Iglesia católica.

Frente a esto, ha asegurado que el "mayor escándalo" de esta época es la "ideología de género", a la que ha calificado de "negligencia médica institucionalizada" por victimizar a menores a través de tratamientos hormonales y cirugías que ha tildado de "mutilaciones irreversibles".

Finalmente, por ERC, Teresa Jordà ha apoyado "con mucha convicción" la moción de Compromís, aunque ha lamentado con "rabia" que las instituciones lleguen "tarde" tras "demasiados años" de "demasiado silencio y sufrimiento" de las víctimas. Además, ha acusado al PSOE de quedarse "a medio camino" y de conformarse con declaraciones institucionales de cara al Día del Orgullo sin "poner dinero, más recursos y estructuras para que las víctimas puedan sobrevivir y puedan, sobre todo, muy importante, reforzar sus vidas".