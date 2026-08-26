Sumar pide al Gobierno que los PGE destinen dinero a reforestación y no a la industria fósil

Archivo - El diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Alberto Ibáñez Mezquita, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Alberto Ibáñez Mezquita ha pedido este miércoles al Gobierno en el Congreso de los Diputados que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 destinen dinero a la reforestación y a la soberanía alimentaria y no a la industria fósil, grandes infraestructuras y ganadería intensiva.

"Esperamos que en los PGE de 2027 (...) no se destinen recursos para aquellos elementos que están complicando nuestra vida. Cero euros para cualquier industria fósil y que se destine para la electrificación de la industria. Cero euros para grandes infraestructuras y destinarlo para un plan de choque para los cercanías. Cero euros para la ganadería intensa. Y destinar esto a la reforestación y a la soberanía alimentaria", ha señalado.

Además, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pierda más el tiempo apelando a un Pacto de Estado "imposible", en referencia al Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. A su juicio, Sánchez tendría que tener como prioridad "principal y transversal" para los próximos PGE que todas las partidas presupuestarias tengan un informe de impacto climático, al igual que tienen uno de impacto de género.

"No podemos destinar un solo euro más a retardar la lucha contra el cambio climático", ha recalcado.