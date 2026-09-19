Sumar pide al Gobierno un protocolo nacional de actuación ante accidentes de tráfico con animales de compañía

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que reclama al Gobierno que desarrollen un protocolo nacional de actuación ante accidentes de tráfico con animales de compañía transportados en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, los servicios de emergencia, los colegios veterinarios y las entidades de protección animal.

La iniciativa, registrada para su debate en la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja por la diputada Laura Vergara Román, pide reconocer expresamente como usuarios vulnerables u ocupantes transportados a los animales de compañía transportados en vehículos a efectos estadísticos, preventivos y de análisis de riesgos en el ámbito de las políticas públicas de seguridad vial.

Asimismo, solicita impulsar la modificación de los sistemas de recogida y tratamiento de datos de siniestralidad vial para incorporar información específica sobre la presencia de animales de compañía a bordo de los vehículos siniestrados. A su juicio, habría que incluir al menos el número de animales transportados, la especie, el sistema de retención utilizado, el resultado lesivo para el animal y los daños ocasionados a ocupantes o terceros relacionados con su transporte.

A su vez, reclama promover la adaptación del marco normativo de seguridad vial para incorporar criterios específicos relativos al transporte seguro de animales de compañía, atendiendo a la evidencia científica disponible. En esta misma línea, pide impulsar el desarrollo de una norma técnica española sobre transporte seguro de animales de compañía en vehículos a través de la Asociación Española de Normalización (UNE).

Desde el punto de vista de la formación, esta normativa debería contemplar al menos la protección de la integridad física y el bienestar del animal, así como de los ocupantes humanos del vehículo; la prevención de daños materiales al vehículo y a terceros; y criterios objetivos de ensayo para evaluar el comportamiento de los sistemas en caso de accidente y evaluación de los productos, con especificaciones técnicas.

Asimismo, debería tener en cuenta los requisitos de instalación y utilización de sistemas de retención, así como de etiquetado, información al consumidor y control de calidad de los productos; y el desarrollo de protocolos de ensayos dinámicos de impacto.

Por otra parte, Sumar solicita promover la participación coordinada en los trabajos de normalización de la Dirección General de Derechos de los Animales, la DGT, el Consejo General de Colegios Veterinarios, organizaciones especializadas en seguridad vial, laboratorios especializados, fabricantes de vehículos, fabricantes de sistemas de retención, entidades aseguradoras y organizaciones de consumidores y protección animal.

A su vez, pide analizar junto con el sector asegurador posibles mejoras regulatorias y contractuales que permitan dotar de mayor seguridad jurídica a la cobertura de daños sufridos por animales de compañía transportados, daños ocasionados por estos animales a terceros y daños materiales derivados de su transporte.

Por último, solicita incorporar esta materia a las campañas de concienciación de la DGT y a las futuras estrategias de seguridad vial, fomentando una cultura de transporte responsable y seguro de animales de compañía.

FALTA DE INFORMACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS ACCIDENTES

El texto incide en que la actualidad no hay ningún sistema específico de recogida de información sobre los animales de compañía que viajan como ocupantes de los vehículos y que resultan lesionados o fallecen en accidentes de circulación. A juicio de Sumar, esto impide dimensionar adecuadamente el problema, evaluar la eficacia de los sistemas de retención existentes y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia.

Del mismo modo, tampoco existe un protocolo homogéneo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante accidentes de circulación con animales de compañía a bordo, lo que según dice el grupo parlamentario genera incertidumbres operativas relacionadas con la atención veterinaria urgente, la custodia de los animales, la identificación de sus responsables y la gestión del accidente.

Frente a esto, Sumar pone el foco en que la experiencia internacional demuestra que la mejora de la seguridad vial de colectivos vulnerables se ha apoyado históricamente en el desarrollo de normas técnicas y sistemas de ensayo objetivos. Por ello, reclama desarrollar una Norma UNE específica para los sistemas de transporte y retención de animales de compañía.