Sumar pide al Gobierno que reduzca al 10% el IVA de los productos veterinarios

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno reducir al 10% el IVA de los productos utilizados para el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y tratamiento con fines veterinarios.

La iniciativa, registrada por el diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del Grupo Alberto Ibáñez i Mezquita, recuerda que la reducción del IVA de los productos veterinarios es una reivindicación "histórica" de plataformas animales, profesionales y personas usuarias de estos servicios.

De este modo, incide en que el encarecimiento de los productos y tratamientos necesarios para su adecuado desarrollo de las mascotas se presenta como "una barrera económica importante que está provocando abandonos". "De hecho, de entre las razones más comunes que empujan al abandono se encuentran las camadas no deseadas (19%) y los problemas económicos (15%), estando ambos factores conectados", remarca el texto.

De forma paralela, Sumar recalca que la convivencia con mascotas actúa como "un factor de protección psicológica y social validado por la comunidad científica" en el contexto actual, en el que el aislamiento social y la soledad no deseada constituyen "un problema crítico de salud pública con un impacto directo en el bienestar socioemocional de la población".

Teniendo en cuenta ambos factores, el Grupo Parlamentario subraya que el coste económico derivado de la atención y los tratamientos veterinarios esenciales no puede constituir un factor de exclusión social o una brecha económica que restrinja el acceso a estos beneficios terapéuticos y sociales a los hogares con menores recursos.

Por otro lado, opina que la barrera económica en el acceso a tratamientos veterinarios puede tener repercusiones sanitarias no solo en animales, sino también en personas, ya que puede repercutir en una disminución del control de enfermedades zoonóticas transmisibles al ser humano.

Además, remarca que el IVA que se aplica en las clínicas veterinarias de animales de compañía es el general, del 21%, mientras que aquellos prestados a titulares de explotaciones ganaderas disfrutan de un tipo reducido del 10%. "Esto ahonda en la discriminación entre profesionales, siendo que el servicio es el mismo", indica.