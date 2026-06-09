Sumar reclama más contundencia a la Iglesia ante los abusos y critica las posiciones "conservadoras" de León XIV

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera que "la Iglesia Católica debería ser muy contundente para ser creíble" en lo que respecta a abusos sexuales en su seno y ha reprochado al Papa León XIV que haya incluido en su discurso ante las Cortes las menciones contra el aborto o la eutanasia.

"Yo creo que en materia de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, en los casos de pederastia que están saliendo a la luz, que llevan tanto tiempo, la Iglesia Católica debería ser muy contundente para ser creíble", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso. Además, ha añadido que León XIV "está demostrando tener algunas posiciones más conservadoras o menos contundentes" que su predecesor, Francisco.

A su juicio, la visita de León XIV a la Cámara Baja "ha dejado una sensación agridulce, con luces y con algunas sombras". Por un lado, Pisarello ha destacado el discurso "humanista" del Papa, "contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de las grandes tecnoligarcas y en defensa de las personas y de los más vulnerables, que merecían ser aplaudidos".

Sin embargo, ha criticado que, por otro lado, "el Vaticano decidió adrede, acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus vidas y también del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas o del derecho a la eutanasia".

Estas últimas consideraciones, según Pisarello, "conservadoras y excluyentes", no merecían aplauso alguno. "Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo o ofrecer reparación por los casos de pederastia y otros abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica", ha añadido.