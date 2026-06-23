Sumar ve "insuficiente" limitar la prohibición de prácticas de conversión LGTBI+ al Código Penal y pide ayudas

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha calificado de "insuficiente" limitar la prohibición de prácticas de conversión LGTBI+ al Código Penal y ha pedido ayudas económicas y habitacionales para las víctimas.

"Nadie, nunca más, ninguna organización religiosa de ningún otro tipo tampoco va a poder volver a tratar a las personas LGTBIQ+ como enfermas que necesitan ser sanadas, porque se sancionará cualquier intento de patologizar o medicar su orientación de sexo o de género. Ahora bien, en Sumar creemos que esta reforma es insuficiente al estar solo centrada en la modificación del Código Penal", ha asegurado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Así lo ha puesto de manifiesto ante la votación que tendrá lugar el jueves en el Pleno del Congreso del dictamen a la proposición de Ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+.

Martínez se ha referido a estas prácticas como "mal llamadas terapias de conversión" y ha indicado que, "a diferencia del PSOE", Sumar cree que recurrir "exclusivamente" al Código Penal "nunca es una solución para los problemas sociales".

Por ello, ha explicado que Sumar propone la puesta en marcha de ayudas económicas y soluciones habitacionales, "porque en muchas de las ocasiones las víctimas no pueden huir de estas torturas porque no tienen dónde ir, porque dependen económicamente de sus familias o no pueden pagarse una habitación". "Esperamos que en la votación de este jueves el resto de grupos vote a favor de estas medidas", ha concluido.