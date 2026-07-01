Tatxo Benet se desvincula definitivamente de Grup Mediapro mediante la venta a Southwind de su participación en el grupo

Archivo - El periodista, empresario y coleccionista, Tatxo Benet, durante la inauguración del Museo de Arte Prohibido, en la Casa Garriga Noqués, a 24 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Tatxo Benet es el encargado de esta muestra en la - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Southwind, principal accionista de Grup Mediapro, y el cofundador de la sociedad Tatxo Benet han alcanzado un acuerdo por el que el empresario vende su 5% de acciones al fondo, una operación que significa su desvinculación total y definitiva de la compañía.

Así lo ha anunciado este miércoles el grupo audiovisual, que ha destacado que Tatxo Benet fue "artífice de una visión empresarial" que, junto a Jaume Roures y Gerard Romy, "transformó lo que era una pequeña productora en un grupo audiovisual de dimensión global, con presencia en más de treinta países y actividad en los ámbitos de la producción, los derechos deportivos, la tecnología audiovisual y el entretenimiento".

En este sentido, ha manifestado que, bajo su liderazgo, "consolidó alianzas estratégicas con las principales ligas deportivas, cadenas de televisión y plataformas de contenido del mundo, posicionándose como un interlocutor de primer orden en la industria".

"A lo largo de tres décadas, Tatxo Benet, conjuntamente con sus socios y todo el equipo directivo, supo anticipar las transformaciones del sector, adaptar el grupo a cada nuevo ciclo tecnológico y competitivo, y mantener a Grup Mediapro en la primera línea del audiovisual mundial cuando el entorno del sector experimentaba cambios profundos y acelerados", ha indicado.

Para la compañía, su capacidad para "combinar la ambición estratégica con la gestión operativa dejó una huella indeleble en la cultura y el ADN del grupo".

El Consejo de Administración de Grup Mediapro ha agradecido a Tatxo Benet "su dedicación, su visión y su contribución extraordinaria" a la construcción de la compañía durante más de 30 años, y le ha deseado "el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos".