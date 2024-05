El teléfono 028 de Igualdad para atender a víctimas de LGTBIfobia ha atendido a 6.700 personas desde julio de 2023

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 028 del Ministerio de Igualdad para atender a víctimas de LGTBIfobia ha atendido desde su puesta en marcha en julio de 2023 a 6.700 personas y ha recibido 700 llamadas cada mes, según ha señalado este viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Este es un servicio que es necesario y es un servicio que ya ha sido utilizado hasta hoy prácticamente por unas 6.700 personas, en torno a 700 llamadas cada mes", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en su visita a las instalaciones del servicio, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

En este sentido, la ministra ha recordado que el 028 es un teléfono de ámbito nacional, confidencial y abierto al público los 365 días del año, "24 horas, permanente y gratuito". "Es un teléfono de ayuda, de apoyo a la diversidad, porque la diversidad es riqueza, es progreso, es creatividad, y la diversidad nos hace mejores como sociedad, como personas, por supuesto, como sociedad democrática", ha recalcado Redondo.

Además, ha expuesto que el servicio hace un "asesoramiento completo", que tiene una faceta jurídica, psicológica y también laboral, "para todos aquellos que necesiten en un momento de su vida una ayuda, un apoyo y una escucha".

Asimismo, la ministra ha denunciado un crecimiento de los delitos de odio y ha mostrado su preocupación porque, según el estudio informativo del Ministerio Interior, el segundo de los motivos es precisamente el motivo de orientación sexual o de identidad de género. "Y en ese sentido estamos preocupados, nos preocupa el repunte de estos delitos de odio que vienen promovidos, sobre todo por la derecha, la extrema derecha, que está, como digo, en torno a estos delitos que ponen en peligro la convivencia en definitiva y ponen en peligro la seguridad de colectivos importantes, el colectivo LGTBI que tiene todo el derecho del mundo a ser tratado de igual manera que el resto y tiene todo el derecho a disfrutar de los derechos humanos y de los derechos constitucionales que tiene reconocidos", ha recalcado.

Precisamente, la Federación Estatal LGTBI+ denunció este jueves que el coletivo ha sufrido 57.000 delitos de odio desde 2019, mientras el Ministerio del Interior solo registra 1.739 casos. Sobre estos datos, Redondo ha precisado que hay que intentar que la sociedad avance "en el reconocimiento de la diversidad como una riqueza". En todo caso, ha reconocido que hay personas que "todavía" tienen miedo o vergüenza a denunciar. Asimismo, ha dicho que "puede haber algunas disfunciones o algunos desfases en datos" y ha pedido ir "a lo importante, a lo sustancial", que "es el avance en derechos, el avance en igualdad del colectivo LGTBI".

"Este es un servicio que intenta fomentar eso, que la gente se sienta segura, que se sienta en un contexto de acogimiento, que se sienta confortablemente atendida, escuchada y en ese sentido yo creo que estamos avanzando", ha añadido.

Igualmente, Redondo ha recalcado que hay "un problema real", que "son estos discursos homófobos, tránsfobos, y que realmente ponen en peligro la convivencia". "Esos discursos de odio hay que erradicarlos", ha subrayado.

RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS NO BINARIAS COMO GÉNERO

Preguntada sobre el reconocimiento de las personas no binarias como un género, Redondo ha reiterado que esta cuestión no está recogida en el acuerdo de Gobierno y que es "prioritario" avanzar en el mismo. No obstante, la ministra ha dicho que "es verdad que es una cuestión sensible, y que es una cuestión compleja, y todas las cuestiones complejas hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, hay que debatirlas".

Así, ha añadido que "hay que ponderar distintos intereses que están en juego". En primer lugar, ha agregado que está en juego el interés de la seguridad jurídica, la competencia de las comunidades autónomas y el compromiso social. "En ese sentido, y en el juego de sus derechos e intereses, iremos avanzando, pero como digo, no es un asunto que forme parte del acuerdo de gobierno, y en este momento no es un elemento esencial, sustancial", ha destacado.