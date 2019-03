Las televisiones autonómicas aumentan su cuota de audiencia casi un 6% entre 2016 y 2018, según FORTA

Actualizado 26/03/2019 14:16:31 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las televisiones públicas autonómicas han aumentado su cuota de espectadores un 5,9% entre 2016 y 2018, alcanzando un 'share' del 7,8%, según los datos de Kantar Media, publicados este martes 26 de marzo por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Así lo han dado a conocer el presidente de turno de FORTA, Andreu Manresa, y el secretario general, Enrique Laucirica, en un desayuno informativo para presentar las conclusiones de la segunda encuesta, realizada por Gfk para el organismo, sobre la opinión de la ciudadanía respecto a los medios autonómicos pu públicos.

En la presentación que ha tenido lugar en la sede del organismo en Madrid, Laucirica ha destacado que las autonómicas han mejorado sus audiencias "significativamente en el último ejercicio". En concreto, la cuota de espectadores ha aumentado un 3,7% entre 2016 y 2017; y un 2,9% entre 2017 y 2018.

Asimismo, el crecimiento de las autonómicas en 'prime time' se ha elevado un 5,2% entre 2017 y 2018; mientras que los informativos en esta misma franja horaria han crecido un 4,2% en el último año. "No somos secundarios ni accesorios ni prescindibles", ha defendido Andreu Manresa.

Para el presidente de turno de FORTA, los datos de la encuesta realizada a 1.100 hogares españoles revelan que los servicios audiovisuales públicos autonómicos "tienen un refrendo social de los ciudadanos que son sus propietarios, consumidores". Así, el 73,4% de los encuestados considera que son necesarios, un 2,8% más que en 2018.

Otra de las conclusiones de esta segunda encuesta es que el 82,5% cree que los ser los servicios audiovisuales públicos autonómicos promueven la cultura y la lengua de cada territorio, un 5,6% más que hace un año; y un 58,5% de los encuestados opina que ofrecen contenidos que no tienen cabida en otros medios, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2018.

DIFUSIÓN DE LENGUAS Y CULTURAS

Por otro lado, un 50,8% de los encuestados considera que estos medios dan visibilidad a colectivos (ONG, asociaciones, etc.) que no aparecen en otros, lo que supone un 11,6% más de los españoles que lo creían hace un año; y un 63,4% opina que fomentan la difusión de lenguas y culturas que de otra forma no tendría espacio en otros medios, una cifra un 16,5% superior a la obtenida en 2018.

También crece la percepción sobre su contribución a la generación de riqueza y empleo en los territorios en los que están presentes, al pasar de un 39,4% en 2018, al 46% en esta última encuesta (+16,7%). Además, un 62,7% opina que los servicios audiovisuales públicos autonómicos atienden a una mayor variedad de públicos y contenidos (+4,6%).

Enrique Laucirica ha puesto de relieve que el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre la contribución de las autonómicas al impulso y desarrollo de la industria audiovisual ha pasado de un 39,4% en 2018 al 46% de este año. En 2018, los medios de FORTA participaron en la producción de 280 proyectos audiovisuales, con 32 nominaciones y siete Premios Goya en su última edición.

"En una época de 'fake news' estamos nosotros para contrastar, verificar, replicar y, sobre todo, ser controlados en el Parlamento, en nuestra Comisión de Control, en preguntas públicas al Gobierno que administra el presupuesto de las televisiones públicas, en los consejos audiovisuales, en los consejos de administración", ha reivindicado Manresa, para concluir que los medios de FORTA son "garantes de la veracidad, de la información cierta y no manipulada".