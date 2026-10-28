Las televisiones cambian sus parrillas para informar del accidente de tren y se vuelcan con el directo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las distintas televisiones han modificado este miércoles sus parrillas para informar de la última hora del grave accidente ferroviario del AVE 2080 y el Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda, con la emisión de especiales informativos y la suspensión de varios de sus espacios habituales.

De esta forma, la programación de RTVE contempla la emisión de 'Mañaneros' entre las 11.00 y las 14.15 horas, seguida de un especial informativo hasta las 14.55 horas, que se ofrecerá de forma simultánea en La 1 y el Canal 24 Horas. A continuación, la primera edición del Telediario se emitirá hasta las 16.00 horas.

Por la tarde, 'Directo al grano' ocupará la franja comprendida entre las 16.00 y las 18.30 horas. Después, La 1 y el Canal 24 Horas emitirán un nuevo especial informativo hasta las 20.58 horas. La segunda edición del Telediario mantendrá su emisión entre las 21.00 y las 22.00 horas.

Estos cambios suponen la suspensión de las emisiones previstas de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Aquí la Tierra' y 'Malas Lenguas', este último tanto en La 1 como en La 2. Tampoco se emitirá 'En Play', de RTVE Play.

Asimismo, debido al accidente de tren en Toledo, La 1 de TVE ha cancelado la emisión de 'La Revuelta', de David Broncano, y 'El Túnel: Avanza y Gana'. En su lugar habrá un especial informativo con todos los detalles y la última hora de la tragedia ferroviaria.

En su caso, Atresmedia también ha anunciado cambios en la programación de Antena 3 y laSexta con motivo del accidente ferroviario. En Antena 3, 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, ha alargado su emisión y se suspende la emisión de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte', por la mañana; y 'El Hormiguero' por la noche.

Por su parte, laSexta ha cancelado las emisiones de 'Zapeando', 'El Intermedio' y 'Cara al show'. En su lugar, la programación incluye una edición de 'laSexta Noticias' a las 14.20 horas, seguida de 'Más vale tarde', que comenzará a las 15.30 horas. Por la noche, la cadena emitirá 'laSexta Noticias' a las 20.00 horas y un especial de 'El Objetivo' a partir de las 21.30 horas.

Respecto a Mediaset, en Telecinco, 'El programa de Ana Rosa', con Ana Rosa Quintana, ha ampliado su emisión hasta las 13.15 horas, mientras que 'Vamos a ver', con Patricia Pardo, adelanta su inicio a las 13.25 horas, precedido de un avance de Informativos Telecinco presentado por Isabel Jiménez.

Tras el informativo de las 15.00 horas, Joaquín Prat conducirá una edición especial de 'El tiempo justo', que se emitirá entre las 15.50 y las 19.00 horas.

La edición de Informativos Telecinco de las 21.00 horas estará presentada por Ángeles Blanco, desplazada a Toledo, y Carlos Franganillo, desde el plató de Madrid. Ambos conducirán a continuación un especial informativo que se prolongará hasta las 23.15 horas.

Por su parte, Cuatro ampliará la emisión de 'Todo es mentira', con Risto Mejide, hasta las 20.00 horas, tras 'Noticias Cuatro 1', presentado por Alba Lago. A esa hora comenzará 'Noticias Cuatro 2', con Diego Losada y Mónica Sanz.

La cadena ofrecerá, además, una edición especial de 'Horizonte', con Iker Jiménez y Carmen Porter, entre las 21.10 y la 01.00 horas.