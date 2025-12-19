Televisiones y radios se vuelcan el domingo con las elecciones en Extremadura, con información, directos y análisis

Archivo - Papeletas dentro de la urna de votaciones, a 28 de mayo de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación de las televisiones, radios y páginas webs de los distintos medios de comunicación españoles se volcarán este domingo 21 de diciembre en la cobertura de las elecciones autonómicas en Extremadura, con especiales informativos, conexiones en directo con los centros electorales y sedes de los partidos, y análisis de la jornada electoral.

Así, RTVE pondrá fin a su cobertura de la campaña electoral extremeña con un despliegue informativo en la jornada de votaciones, que, según ha explicado, contará con un "destacado protagonismo" de los profesionales del Centro Territorial de RTVE en Extremadura.

En concreto, las dos ediciones del Telediario Fin de Semana en TVE tendrán al periodista Marc Sala en Mérida y a Lourdes Maldonado en Torrespaña. Por su parte, el Canal 24 horas contará desde las 8.00 horas con conexiones en directo con los puntos de interés informativo, tanto en Extremadura como en las sedes nacionales de los principales partidos.

La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán a las 9.00 horas y a las 13.55 horas avances de participación, presentados desde Mérida por Marc Sala.

A las 19.50 horas dará comienzo el especial electoral 'Extremadura decide' en La 1 y Canal 24 horas, conducido por Alejandra Herranz desde el plató de datos de Prado del Rey y por Pepa Bueno, con la mesa de analistas desde el Museo Romano de Mérida.

La cobertura de Antena 3 arrancará por la mañana con dos boletines que aportarán toda la información sobre el desarrollo de la jornada electoral y las dos ediciones de Antena 3 Noticias Fin de Semana mantendrán el seguimiento de los comicios.

A partir de las 23.30 horas, Matías Prats y Mónica Carrillo presentarán un especial en el que se hará un repaso a los resultados definitivos y se valorará la situación política en la comunidad, así como la posibilidad de pactos o la llave de la gobernabilidad en función del saldo arrojado por las urnas.

Además, contarán con conexiones con analistas y expertos, que aportarán sus observaciones. El seguimiento de los comicios en Extremadura también estará disponible en atresplayer internacional, así como en Antena 3 Internacional.

Las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta, prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Extremadura. Además, la cadena emitirá a partir de las 21.00 horas el especial 'Al Rojo Vivo Objetivo Extremadura: El Año Decisivo', con Antonio García Ferreras y Ana Pastor desde Mérida.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Lluís Orriols, Antonio Maestre, Ignacio Escolar, Pilar Velasco, Santiago Martínez Vares y Pablo Montesinos. Asimismo, el programa contará con los periodistas de laSexta Noticias Rodrigo Blázquez, Ángela Vera y María Llapart.

Desde Mediaset España han señalado a Europa Press que Informativos Telecinco y Noticias Cuatro informarán el domingo de las elecciones autonómicas de Extremadura, con seguimiento del desarrollo de la jornada y conexiones en directo desde distintos puntos de interés.

De este modo, las ediciones de sobremesa abordarán la jornada electoral, con datos de participación, información desde los colegios electorales y la votación de los principales líderes políticos. A partir de las 20.00 horas, la segunda edición de Noticias Cuatro, con Marta Reyero y Roberto Arce, seguirá el cierre de los colegios electorales, las primeras estimaciones y las reacciones en las sedes de los partidos.

Posteriormente, Informativos Telecinco 21.00 horas, con María Casado al frente, ofrecerá los primeros datos oficiales del escrutinio y posteriormente, sobre las 23.00 horas, la periodista regresará en un avance para informar del resultado de las elecciones.

ELECCIONES EN LAS ONDAS

Radio Nacional de España (RNE) hará un seguimiento puntual de la jornada desde la apertura de los colegios electorales y, a partir de las 19.30 horas, Juan Ramón Lucas dirigirá y presentará un especial informativo en Radio Nacional y Radio 5.

Respecto a COPE, a partir de las 20.00 y hasta las 23.30 horas, ofrece una programación especial con Jorge Bustos desde el antiguo convento de Santa Clara, sede del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Junto a él, Pilar García de la Granja ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio.

A lo largo del especial, Bustos contará con la participación de analistas de referencia como Alejandro Requeijo, Alberto García Reyes, Julián Quirós, o Paloma Esteban, además del politólogo y periodista extremeño Juan Francisco Caro y Raúl Valencia, politólogo. Ambos aportarán claves y contexto sobre la realidad política y social de Extremadura.

La Cadena Ser arranca su programación del domingo sobre las 14.30 horas con Aida Bao, en Hora 14, que tomará el pulso de la jornada electoral desde Mérida. Después, sobre las 20.30 horas emite un especial por la ncohe electoral conducido por Àngels Barceló y José Luis Sastre y terminará a las 23.00 horaas con un especial 'Hora 25' con Aida Bao.

Por su parte, Carlos Alsina se pone al frente este domingo en Onda Cero del programa especial 'Elecciones Extremadura 2026'. A las 20.00 horas, el periodista ofrecerá a los oyentes el cierre de los colegios electorales.

A partir de las 21.00 horas, el director de 'Más de uno' ofrecerá en directo el escrutinio del voto. Carlos Alsina contará con la colaboración de los periodistas Ignacio Varela, Marta García Aller, Rubén Amón, Rafa Latorre y Julián Cabrera.

Desde primera hora de la mañana, los Servicios Informativos de Onda Cero y la redacción de Onda Cero en Extremadura irán actualizando todos los datos de la jornada electoral en los diferentes espacios informativos. A las 7.00 y a las 14.00 horas, Juan Diego Guerrero se pondrá al frente de 'Noticias fin de semana'. Además, los boletines horarios también ofrecerán información puntual de los comicios extremeños.