Las temperaturas alcanzarán esta semana valores veraniegos, con más de 30 grados en varias zonas, y noches tropicales

Jornada soleada - EUROPA PRESS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas ascenderán esta semana y, a partir del miércoles, se superarán los 30 grados en amplias zonas y se alcanzarán valores prácticamente veraniegos, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

Este lunes predominarán las altas presiones y el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque por la tarde crecerán nubes con chubascos dispersos pero localmente fuertes y acompañados de granizo en Cataluña y zonas de montaña de la mitad oriental peninsular, sin descartarlo en otras zonas de montaña de la mitad occidental.

La cota de nieve subirá hasta unos 1.800 a 2.000 metros en los Pirineos y las temperaturas ascenderán en el interior peninsular y en las comunidades cantábricas. "Será ya un día con temperaturas propias de mayo, después de unas jornadas previas bastante más frías de lo normal; se superarán los 22 a 24 grados en la mayor parte de la península y hasta 28 grados se alcanzarán en Sevilla", ha aclarado el portavoz de la AEMET.

El martes y el miércoles serán jornadas de tiempo estable. El martes tan solo habrá precipitaciones en el extremo norte, débiles en general, y algún chubasco disperso en zonas de montaña de Cataluña, Aragón y del norte de la Comunitat Valenciana.

El miércoles podrían volver a darse chubascos dispersos en estas mismas zonas y en puntos de Baleares. En el resto del país se esperan cielos despejados o con el crecimiento de nubes de evolución sin mayores consecuencias.

Las temperaturas subirán progresivamente durante ambos días en prácticamente toda la Península y Baleares, y lo harán tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas.

El martes se superarán los 30 grados en puntos del valle del Ebro, interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, sur de Andalucía y valle del Guadalquivir.

El miércoles, con un nuevo repunte térmico, se alcanzarían esos 30 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, zona centro y mitad sur. La propia ciudad de Madrid podría alcanzar ya el miércoles 30 grados, al igual que Lérida o Cáceres, mientras que en la provincia de Badajoz se podrían rondar ya los 32 a 34 grados y en el valle del Guadalquivir los 34 a 36.

El jueves y el viernes de nuevo habrá tiempo estable y práctica ausencia de precipitaciones, sin descartar algún chubasco en general disperso en zonas de montaña del norte y del este de la Península.

Continuarán subiendo las temperaturas de forma progresiva, y ya el jueves incluso habrá algunas noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20 grados; esto podría suceder en zonas del sur peninsular, por ejemplo en ciudades como Málaga o Almería.

Por el día, habrá ya más de 30 grados el jueves en el interior de Galicia y zona central de Castilla y León; en el valle del Ebro de 32 a 34 grados, lo mismo que en buena parte de la zona centro, mientras que en los valles del Guadiana y Guadalquivir se superarán los 34 a 36 grados.

El viernes, con un nuevo repunte de las temperaturas, de nuevo habrá noches tropicales en puntos del centro y del sur de la Península, y las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas del territorio; incluso habrá máximas de más de 34 grados en el valle del Ebro, en puntos del valle del Duero y también en el valle del Tajo.

Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar esos 34 grados, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o superarían los 35 grados, con 36 a 38 grados incluso en ciudades como Badajoz o Sevilla.

De cara al fin de semana, la incertidumbre es mayor sobre la evolución del tiempo. Así, algunos escenarios prolongan las altas temperaturas y el tiempo estable en prácticamente todo el país, mientras que otros escenarios se decantan por un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y ambiente más fresco en general, salvo en el Mediterráneo donde podrían subir un poco más las temperaturas y en el Guadalquivir donde continuaría el calor.

"Por ahora, ambos escenarios tienen más o menos las mismas probabilidades, así que habrá que esperar a futuras actualizaciones para ver hacia dónde se decanta la balanza", precisa el portavoz de la AEMET.

En Canarias, predominará el tiempo estable durante buena parte de la semana, con intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil el lunes y el martes por allí, y cielos más despejados en el resto.

Habrá algo de calima en Lanzarote y Fuerteventura, y las temperaturas subirán también en el archipiélago, las más altas; de manera que durante el viernes y el fin de semana podrían superarse los 32 grados en el sur de Tenerife y Gran Canaria, y en Fuerteventura.

Por su parte, los meteorólogos de Meteored apuntan que la evolución del tiempo de cara al final de la semana "sigue siendo incierta".

Así, destacan que los principales modelos meteorológicos "contemplan la posible formación de una dana cerca de la Península" que, dependiendo de su posición final, "podría traducirse en tormentas intensas que a día de hoy serían más probables en el norte, o por el contrario, reforzar aún más la entrada de aire cálido".