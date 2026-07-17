Las temperaturas ascenderán desde mañana, con calor intenso tanto por el día como por las noches en buena parte del país

Una persona se resguarda del sol - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo ha avisado de que las temperaturas ascenderán los próximos días, con calor intenso tanto durante el día como por las noches.

A partir del sábado, se producirá un ascenso progresivo de las temperaturas con valores que ya durante el fin de semana superarán los 38 grados en zonas del este peninsular y Baleares; y a mediados de semana superarán esa cifra en amplias zonas del nordeste, centro y mitad sur.

Además, por la noche también hará calor y no se bajará de 20-22 a 24 grados en el Mediterráneo, zona centro y sur de la Península. "Aunque hay bastante incertidumbre al respecto, el episodio podría convertirse en una nueva ola de calor y las altas temperaturas persistirían durante buena parte de la próxima semana", ha señalado Del Campo.

Las precipitaciones escasas quedarán acotadas al extremo norte de la Península durante el fin de semana y a zonas de montaña de la mitad oriental en los días siguientes, donde podrían formarse tormentas, con rachas de viento muy intensas asociadas.

Durante todos estos días, dadas las condiciones de temperatura y sequedad reinantes, el peligro de incendios forestales será muy alto o extremo en buena parte del país y de hecho a lo largo de la próxima semana irá progresivamente a más.

Este viernes seguirá el calor en zonas del este y sur de la Península, al igual que en Baleares, y en el Cantábrico se espera tiempo estable aunque con precipitaciones.

El sábado se volverán a producir esas lluvias en el extremo norte y además se formarán tormentas en zonas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, que localmente podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo. En el resto, cielos poco nubosos y temperaturas más altas en la mitad norte, algo más bajas en el área mediterránea peninsular.

De nuevo se superarán los 36 a 38 grados en buena parte del este, centro y sur de la Península, también en Baleares, y se alcanzarán 40 grados en ciudades como Córdoba o Granada.

El domingo será un nuevo día de tiempo estable con alguna lluvia débil en el Cantábrico y formación de tormentas en el tercio oriental peninsular, localmente fuertes y con granizo.

Las temperaturas subirán ligeramente en puntos del norte y del este y ya habrá sido una madrugada muy cálida en el área mediterránea con mínimas que podrán no bajar de 25 o incluso 26 grados en ciudades muy pobladas como Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Melilla, Murcia o Castellón.

En las horas centrales del día y primeras horas de la tarde se superarán los 36 grados en el este centro y sur peninsular, al igual que en Baleares con 40 grados en buena parte del Valle del Guadalquivir, sur de Andalucía y también en la isla de Mallorca, sobre todo en el interior de esta isla.

El portavoz de la AEMET señala que la próxima semana "comenzará con mayor incertidumbre en el pronóstico, pero lo más probable es que predominen las subidas de temperaturas".

Así, ya el martes podrían superarse los 36 grados de forma generalizada, salvo en la cornisa cantábrica y costa mediterránea, mientras que se superarán los 38 a 40 grados en buena parte del centro y sur peninsular y los 40 a 42 en amplias zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Incluso se podrán superar esos 42 grados en el Valle del Guadalquivir y sur de Andalucía, con madrugadas además muy cálidas, de manera que las temperaturas mínimas se quedarán entre 23 y 25 grados en las regiones mediterráneas e interior de la comunidad andaluza.

Se esperan lluvias escasas, si acaso con alguna precipitación dispersa en el Cantábrico y posibilidad de tormentas aisladas en el este peninsular. Estas tormentas, no obstante, podrán llevar asociadas rachas de viento muy fuertes.

El miércoles es posible que vuelvan a repuntar un poco las temperaturas, por lo que el calor sería muy intenso, aunque la incertidumbre en el pronóstico aumenta notablemente a partir del jueves.

Aunque pueden producirse ligeras bajadas de las temperaturas, lo más probable actualmente es que se mantenga el calor intenso nocturno y diurno en buena parte del país durante la mayor parte de la próxima semana.

En Canarias, el fin de semana transcurrirá con tiempo estable. Habrá algunas nubes en el norte de las islas más montañosas y estará poco nuboso en el sur, con temperaturas máximas en torno a 30 o 32 grados en las islas orientales y sur de Gran Canaria y Tenerife.