Las temperaturas máximas ascienden este lunes en casi todo el país, con Canarias en riesgo por polvo en suspensión

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes en la Península y en Baleares, con termómetros que llegarán a los 26ºC en Murcia o los 24ºC de Granada, en una jornada en la que las islas Canarias estarán en riesgo (alerta amarilla) por polvo en suspensión, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante este lunes se prevén altas presiones en todo el territorio con el centro situado en el norte de África. Con esta situación no se esperan precipitaciones y los cielos estarán despejados o con nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta Norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos donde pueden ser localmente más persistentes. En Canarias, intervalos de nubes altas con una entrada de calima afectando a todas las islas.

Las temperaturas máximas irán en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, aunque con probabilidad de ligeros descensos en zonas del este de la Ibérica y de la Bética, en el noreste y en el extremo sudoeste peninsular. Asimismo, las temperaturas mínimas también estarán en ascenso ligero salvo en Alborán y el sudoeste, donde se espera un descenso. En Canarias se espera pocos cambios o ligero descenso de las máximas, principalmente en las islas orientales y zonas altas de las occidentales, y un ascenso de las mínimas, más marcado en las islas occidentales, en zonas bajas y medianías, y sin cambios o en ligero descenso en zonas del interior. Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica y no se descartan de forma puntual en la meseta Norte.

Por último, se prevé viento flojo de dirección variable con predominio de la componente sur en el interior peninsular, algo más intenso en los litorales donde predominarán los regímenes de brisa salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán, el sudeste en el mar Balear, la componente este en el Cantábrico y la sur en los litorales atlánticos gallegos al final. En Canarias, viento moderado de componente este.