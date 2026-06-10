Las temperaturas suben a partir de mañana y el fin de semana llegarán a 10ºC más de lo normal en tercio norte del país

Archivo - En La Coruña se espera máximas de hasta 35º el fin de semana. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas empezarán a subir a partir de este jueves, después de unos días de estabilidad, con valores altos para la época del año en buena parte del país, especialmente en zonas de la mitad norte donde se espera "un calor muy intenso", según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo que ha precisado que el fin de semana llegarán a 10 grados centígrados (ºC) más de lo normal en tercio norte del país.

Del Campo ha señalado que la jornada de este martes ha sido cálida en el sur con máximas superiores a los 38ºC en el valle del Guadalquivir. Andújar, en la provincia de Jaén, ha alcanzado los 39ºC. Estos valores contrastan con el ambiente fresco para la época en la cornisa cantábrica, donde ciudades como Oviedo o Vitoria se han quedado en 16 y 17ºC respectivamente.

Para este miércoles, subirán algo las temperaturas en las comunidades cantábricas y se superarán ligeramente los 20ºC aunque continuará el calor intenso en el sur, donde de nuevo en el Guadalquivir se podrán superar los 38ºC. Durante la jornada, no se esperan lluvias, salvo algún chubasco aislado por la tarde en los Pirineos y en el entorno del sistema ibérico.

El jueves continuará el tiempo estable, sin lluvias, salvo algún chubasco aislado de nuevo en zonas de montaña del este de la Península, y también podrá haber lloviznas en la tarde. Según ha explicado el portavoz de la AEMET, durante esta jornada "tomará protagonismo el viento de levante, que soplará con intensidad en el área del Estrecho, dejando mal estado de la mar al igual que en otros puntos de la costa andaluza, sobre todo de Alborán, y en el entorno de la isla de Menorca".

Las temperaturas serán más altas en el norte y centro de la Península, superándose ya a los 24ºC en las comunidades cantábricas y rozando o alcanzando los 30ºC en la Meseta Norte y Valle del Ebro. En la zona central, oscilarán entre los 32 y 24ºC y en los valles del Guadiana y Guadalquivir los 36 y 38ºC.

POLVO EN SUSPENSIÓN PROCEDENTE DE ÁFRICA Y "CALOR DE PLENO VERANO"

El viernes continuará la estabilidad, sin precipitaciones en general, aunque crecerán nubes por la tarde en el interior peninsular, en principio sin chubascos. Se notarán este día los cielos turbios, pues entrará polvo en suspensión procedente del norte de África, que dará lugar a calima. Las temperaturas seguirán subiendo y serán altas para la época del año, con "calor de pleno verano", según Del Campo.

En el sur de Galicia, ciudades como Ourense o Pontevedra rondarán los 32ºC, mientras que en el Valle del Ebro y zonas de la Meseta Norte se superarán los 34ºC, al igual que en la zona centro, y en el sur rondarán los 36 a 38ºC, superando los 38ºC en los Valles del Guadiana y del Guadalquivir.

También serán altos los valores nocturnos, y de madrugada no bajarán de 20ºC en zonas del sur del área mediterránea y también en zonas del interior.

De cara al fin de semana, el sábado seguirán subiendo las temperaturas, especialmente en el tercio norte, donde el calor será "muy intenso" para la zona con temperaturas máximas incluso más de 10ºC superiores a las normales. Por ejemplo, en buena parte de Galicia se podrán alcanzar o superar los 32ºC y en el caso de A Coruña podrían ascender hasta los 35ºC.

El calor también dominará en el resto del Cantábrico, con 33ºC, mientras que más de 36ºC se esperan el sábado en el valle del Ebro, 34ºC o más en la meseta norte y zona centro, y 36 a 38ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Persistirá la incidencia de la calima, y aunque el tiempo será en general estable, podrán crecer nubes de evolución en la zona centro, sin descartar algún chubasco aislado y acompañado de tormenta por la tarde.

LA SEMANA ACABA CON "AMBIENTE CÁLIDO"

"El domingo lo más probable es que continúe este ambiente cálido, con un ligero repunte incluso en el este", ha explicado Del Campo. Por el oeste, por la influencia de una dana no muy acusada que llegará desde el Atlántico, podrán crecer nubes de evolución y dar lugar a algunos chubascos dispersos por la tarde en el interior del oeste de la Península.

En Canarias, habrá nubes en el norte de las islas de mayor relieve y las temperaturas subirán el jueves y el viernes, cuando se podrán superar los 30ºC en medianías orientadas al sur y bajarán de cara al fin de semana, ya quedando en valores suaves.