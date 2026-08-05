Las temperaturas suben los próximos días pero sin calor extremo, con tormentas en nordeste y descenso térmico el sábado

Archivo - Turistas de camino a la playa, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros subirán durante los próximos días, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que precisa que en cualquier caso no se registrará "un calor extremo", aunque se superarán los 36 a 38ºC en amplias zonas, especialmente en áreas del nordeste, centro y sur de la Península, así como en los archipiélagos.

De forma paralela, las lluvias serán escasas en el sur peninsular, pero en el norte aumentará la inestabilidad. Así, se producirán precipitaciones en las comunidades cantábricas, los Pirineos, con chubascos y tormentas también en el nordeste peninsular, localmente fuertes y con granizo, sobre todo en el área pirenaica y entorno del Sistema Ibérico.

Del Campo ha señalado que este miércoles subirán las temperaturas en buena parte de la Península salvo en zonas del Cantábrico y regiones mediterráneas, donde bajarán. De esta manera, se superarán los 36ºC en el Valle del Ebro, en el centro y sur peninsular, al igual que en Mallorca y en puntos de Canarias. Mientras tanto, en el Valle del Guadalquivir y en Gran Canaria se sobrepasarán los 38ºC a 40ºC.

En lo que respecta al archipiélago canario, ha puntualizado que el calor vendrá acompañado de vientos alisios con rachas muy fuertes en zonas expuestas, que podrá provocar también mal estado de la mar. Al margen de eso, también ha pedido prestar atención a las tormentas que se podrán registrar hoy en el nordeste peninsular, así como en Mallorca.

Como ha puntualizado, éstas podrán ser localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos y del Sistema Ibérico. De hecho, hay posibilidades de que en esta última zona sean incluso muy fuertes, sobre todo al sur de Aragón y al norte de la Comunidad Valenciana.

El jueves se incrementará la inestabilidad en el norte peninsular, de acuerdo con el portavoz de AEMET, que prevé precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la vertiente cantábrica y en los Pirineos, sin descartar que algunas vayan acompañadas de tormenta.

Además, ha especificado que en el nordeste peninsular --especialmente en Cataluña, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana-- también van a ser probables los chubascos con tormenta localmente fuertes o incluso muy fuertes y con granizo. Mientras tanto, los cielos del sur de la Península estarán más despejados.

En cuanto a las temperaturas, los valores térmicos van a seguir subiendo en el oeste y centro del territorio peninsular y bajarán algo en Canarias. De esta manera, se superarán los 34 a 36ºC en la meseta norte y puntos del archipiélago canario; los 36 a 38ºC en el nordeste, centro y sur peninsular y Mallorca; y los 38 a 40ºC en los Valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

De hecho, en esta última zona podrán sobrepasarse los 40ºC. De manera paralela, seguirán soplando los vientos alisios con rachas muy fuertes en Canarias.

En líneas generales, el viernes será una jornada más estable, aunque un día más podrán formarse tormentas en el este de la Península, que volverán a ser localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos y del Sistema Ibérico. Del Campo ha señalado que no habrá grandes cambios en cuanto a la temperatura salvo en el Cantábrico, donde los termómetros subirán notablemente.

De nuevo podrán superarse los 38 a 40ºC en buena parte del nordeste, centro y sur de la Península y los 40ºC en el Guadalquivir. En Canarias habrá valores similares a los del día previo y viento alisio nuevamente soplará con rachas muy fuertes.

DESCENSO ACUSADO DE TEMPERATURAS EN EL CANTÁBRICO

De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que las temperaturas descenderán ligeramente en general, aunque en el Cantábrico esta bajada será algo más acusada.

Además, ha añadido que, aunque continuará el calor, este no será extremo. Aún así, se superarán otra vez los 34ºC en la meseta norte; los 36 a 38ºC en buena parte del nordeste, centro y sur peninsulares, así como en Mallorca; y los 38 a 40ºC en los Valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De hecho, se podrá llegar incluso a más de 40ºC en este último valle.

También ha especificado que el sábado todavía será una jornada muy calurosa en Canarias. Sin embargo, el domingo se espera una bajada acusada de las temperaturas en el archipiélago, que registrará valores algo más normales. No obstante, se podrán superar de 32 a 34ºC en puntos del sur de las islas.

Por otro lado, ha detallado que las noches serán cálidas a orillas del Mediterráneo, donde habrá puntos en los que no se bajará de 25ºC, una situación que ocurrirá durante el fin de semana pero también en las jornadas previas. El sábado y el domingo lloverá en Galicia y las comunidades cantábricas y de nuevo se esperan tormentas en el nordeste peninsular que serán localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos y del Sistema Ibérico.

Para la próxima semana, es probable que comience con tiempo estable y que las temperaturas estén en ascenso, con posibilidad de formación de nubes de evolución diurna en sistemas montañosos del norte y del este peninsular.