Las temperaturas "veraniegas" seguirán toda la semana, con hasta 10ºC más de lo normal en el norte peninsular

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo seguirá "plenamente veraniego" durante lo que queda de semana, con temperaturas muy altas para la época en la mayor parte de España y ausencia casi total de precipitaciones, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

"Hablamos de valores térmicos entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para esta época del año en la mayor parte del interior peninsular, también en Canarias, e incluso más de 10ºC por encima de lo normal en zonas del norte de la Península", ha indicado.

Las temperaturas apenas cambiarán este miércoles más allá de un descenso en zonas de Galicia y el Mediterráneo y un ascenso en el Cantábrico Oriental, de acuerdo con Del Campo. De esta manera, se superarán los 36ºC en el sur de Galicia, en buena parte de Extremadura y en Andalucía; y se llegará a 38ºC o más en Badajoz o Sevilla, por ejemplo.

A su vez, los termómetros también estarán en ascenso en Canarias y se darán más de 35ºC en el sur de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Todo esto se registrará en un día caracterizado por el tiempo estable y una ausencia casi total de precipitaciones excepto por el entorno de Canarias, donde podría haber algún chubasco aislado.

El jueves se dará una situación similar, con tiempo estable y ausencia de precipitaciones. Aún así, el portavoz de AEMET ha precisado que no se puede descartar que durante esta jornada caiga algún chubasco en las islas canarias occidentales, sobre todo en Tenerife. Al margen de esto, habrá un calor intenso para la época y las temperaturas subirán notablemente en el Cantábrico.

De esta forma, se superarán los 32ºC en líneas generales en el interior peninsular y los 34ºC en el interior de Galicia y de las comunidades cantábricas, así como en el Valle del Ebro, centro y sur de la Península. Asimismo, se sobrepasarán los 36ºC en Extremadura, una parte de Andalucía y también en amplias zonas de Canarias.

Al día siguiente, viernes, se registrará un descenso térmico en Galicia y el Cantábrico y un ascenso en el área mediterránea, todo esto en un día en el que habrá cielos despejados y a lo mejor caen chubascos aislados en Tenerife y resto de las islas canarias occidentales.

El calor más intenso se desplazará al este peninsular. En este sentido, Del Campo ha indicado que habrá más de 36ºC en el Valle del Ebro y que Zaragoza podría alcanzar los 37ºC. A su vez, habrá más de 36ºC en el interior de las regiones mediterráneas y valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el sur de Canarias.

Por su parte, Madrid llegará a 34ºC, "una temperatura propia de finales de junio"; Toledo, hasta los 36ºC; y Badajoz y Sevilla, hasta los 38ºC. "(Constituyen) valores entre 5 y 10ºC superiores a los normales en toda la Península salvo en las zonas costeras, y más de 10ºC por encima de lo habitual en el norte", ha señalado el portavoz de AEMET.

UN FRENTE PODRÍA DEJAR LLUVIAS EL LUNES EN NORTE Y OESTE PENINSULARES

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que se empiezan a atisbar "cambios" en el tiempo. Aún así, ha puntualizado que el sábado seguirá siendo un día muy cálido, especialmente en el centro y sur de la Península, donde se registrarán más de 35ºC. De hecho, se podrán rozar los 40ºC en el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, los termómetros bajarán en el este de la Península debido a que por allí soplará viento de Levante algo más fresco.

Así, Zaragoza alcanzará 31ºC después de haber llegado a los 37ºC el día previo. Por lo demás, el tiempo seguirá estable y habrá una ausencia casi total de lluvias salvo a últimas horas en Galicia y el Cantábrico donde podrá haber algunas precipitaciones débiles y aisladas. En Canarias bajarán también las temperaturas, pero se seguirán alcanzando los 32 a 34ºC en amplias zonas.

La bajada de temperaturas continuará durante el domingo, según el portavoz de AEMET. En esta jornada es más probable que el descenso se note más en el oeste peninsular. Sin embargo, los valores térmicos subirán en el noroeste. En líneas generales, el ambiente muy cálido seguirá en la mayor parte del país.

De hecho, se superarán los 32 a 34ºC en el Cantábrico Oriental, Valle del Ebro, centro y sur peninsular y Canarias. Sin embargo, podrían caer lluvias débiles en Galicia y las comunidades cantábricas. De cara a la próxima semana, Del Campo ha indicado que es probable que predominen las bajadas de las temperaturas, aunque hay más incertidumbre en el pronóstico.

Estos valores de temperaturas ya irían quedando más cerca de lo normal para la época del año, aunque en Canarias continuarían altas. La llegada de un frente a partir del lunes podría dejar lluvias en zonas del norte y oeste peninsular.