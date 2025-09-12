Las temperaturas volverán ascender en los próximos días, con un "ambiente de verano" en buena parte del centro y sur

Archivo - Varias personas se dirigen a la playa Silgar, a 30 de septiembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas volverán a ascender durante los próximos días y se espera un ambiente que será "prácticamente de verano" en buena parte del centro y sur de la Península, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, ha explciado que durante los próximos días se espera un tiempo estable en general, aunque con posibilidad de tormentas en el nordeste peninsular que localmente podrán ser fuertes. Así, las temperaturas van a experimentar un progresivo ascenso y este fin de semana se superarán los 36ºC en el Valle del Guadalquivir.

Además, ha destacdo que la próxima semana comenzará con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas y también con ambiente cálido para la época del año, incluso más que las previstas para este fin de semana.

Por días, este viernes habrá lluvias en el Cantábrico y una situación de inestabilidad en el norte del área mediterránea, con tormentas fuertes en amplias zonas de Cataluña, al igual que en el sur de Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana. Estas tormentas podrían ir con granizo y rachas de viento muy fuertes. Asimismo, en el resto del país, se prevén cielos poco nubosos y temperaturas más altas en el sur de la Península.

En cuanto a las temperaturas, se superarán los 32ºC en buena parte de ese sector del sur de la Península y se podrán alcanzar los 36ºC se en el Valle del Guadalquivir y litoral de Huelva. Además, en Córdoba se podría llegar a 38ºC.

De cara al sábado, Del Campo ha avanzado que se esperan tormentas fuertes en los Pirineos, Cataluña, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. También se darán temperaturas altas para la época del año en la mitad sur y también subirán en el este de la Península. De este modo, se prevén máximas de 34-36ºC en el interior de la Comunidad Valenciana, interior de la Región de Murcia y en el Valle del Guadalquivir.

En cuanto al domingo, será un día con cielos despejados y tiempo estable, aunque la llegada de vientos húmedos desde el Mediterráneo dejará en el área mediterránea nubes y lluvias en general débiles. También habrá algunas lloviznas en Galicia.

En cuanto a las temperaturas del domingo, serán más bajas en el Mediterráneo, a causa de esa mayor presencia de nubes y habrá un ambiente más cálido en la mitad norte, en especial en el Cantábrico, donde se dará una subida de temperaturas notable. De esta forma rondarán los 30ºC en ciudades como Bilbao, los 31ºC en Zaragoza y Madrid, y hasta 36ºC se alcanzarán en Badajoz, Granada y Sevilla y 38ºC en Córdoba, según ha previsto el portavoz.

Para el lunes, aunque bajarán de manera notable las temperaturas en el área cantábrica, unos 6-8ºC, en el resto del país se darán ligeros ascensos y se superarán los 32ºC en el Valle del Ebro y centro de la Península, de forma que habrá más de 34ºC en la mitad sur y más de 36ºC en el valle del Gualdalquivir. En cuanto a las lluvias, se esperan "tan solo" en el extremo norte de la Península, debidas al paso de un frente, sin que se descarte que pueda llover de forma débil en el área mediterránea, donde permanecerán los cielos nubosos.

De cara al martes, aunque habrá una situación muy similar a la del lunes, aumentará algo la probabilidad de tormentas en Cataluña y es probable que para el miércoles se produzca un nuevo repunte de las temperaturas, con un ambiente "muy cálido" para la época, ya que incluso podrían superarse los 38ºC en el Valle del Guadalquivir, según ha indicado Del Campo.

Entre el lunes y el miércoles las máximas diurnas estarán entre 5-10ºC por encima de lo normal para la época del año en buena parte de la Península, sobre todo en el centro y sur, y las temperaturas nocturnas estarán más próximas a la normalidad, aunque pueden ser algo más cálidas en algunas zonas, con noches tropicales en zonas del Mediterráneo y mitad sur, pero el ambiente más "anomalamente caluroso" para la época será durante las horas centrales del día y en las primeras horas de la tarde, según ha avanzado Del Campo.

En cuanto a Canarias también se espera una subida de las temperaturas para los próximos días, en especial a comienzos de semana. En este sentido, el domingo se superarán los 32ºC en el sur de Gran Canaria y de Fuerteventura, y el lunes se superarán los 34ºC en estas zonas. Para el martes repuntará el calor en el archipiélago canario con descensos en los días posteriores.

Por último, respecto al avance de AEMET de las próximas semanas, se espera que, con la información actualmente disponible, la semana de 22 al 28 de septiembre sea de nuevo cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la Península. En cuanto a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, aunque aún con una incertidumbre elevada, también se darían temperaturas superiores a las normales para esas fechas, así como escasez de precipitaciones en general.