El tercer encierro de San Fermín logra un 62,7% de cuota y 1.314.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas

tercer encierro de los Sanfermines de 2026, a 9 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). En esta ocasión, el tercer encierro de las fiestas de San Fermín se ha realizado con toros de la ganadería Victoriano del Río. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tercer encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este jueves un 62,7% de cuota de pantalla en La 1 y Canal 24 horas y 1.314.000 espectadores de media.

Así lo ha dado a conocer este viernes RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 47,2% de cuota en ambas cadenas.

Por otro lado, RTVE ha destacado que el programa alcanzó 735.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas y anotó más de 1,8 millones de espectadores únicos.

El tercer encierro de las fiestas de San Fermín 2026, protagonizado por todos de la ganadería Victoriano del Río, dejó un balance de trece corredores trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), uno de ellos herido por asta de toro.