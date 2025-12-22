La tercera tabla del sorteo de la lotería de Navidad 2025 deja solo pedrea, premios de 100 euros al décimo

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tien - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera tabla del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra este lunes 22 de diciembre, ha repartido solo premios conocidos como pedrea, aquellos dotados con 100 euros al décimo.

Los niños de la Residencia de San Ildefonso han empezado a cantar esta tabla a las 10.06 horas y se ha desarrollado sin incidencias hasta las 10.31 horas. Ha cantado los números premiados Gorka Calderón y Aisha Solang, mientras que los hermanos Ñat Mecheba, Estefanía y Ernesto han extraído las bolas de los números y los premios, respectivamente.

Pese a la energía y entusiasmo que han puesto a la tarea, los niños de la tercera tabla únicamente han repartido pedrea.