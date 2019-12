La tercera temporada de 'La casa de papel', el estreno de Netflix más popular en España en 2019

Publicado 30/12/2019 11:18:32 CET

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera temporada de 'La casa de papel' ha sido el estreno de Netflix más popular en España en 2019, seguido de la serie 'The Witcher' y la película '6 en la sombra', según la lista publicada este lunes por la plataforma de contenido en 'streaming'.

En la cuarta posición de los estrenos más populares de 2019 se halla la segunda temporada de la serie 'Élite', la película 'El Irlandés', la temporada número tres de 'Stranger Things', 'Triple Frontera', 'A pesar de todo', 'Criminales en el mar' y 'Sex Education'.

Respecto a lista de las diez series más populares de Netflix en España, se sitúa en cabeza la tercera temporada de 'La casa de papel', seguida de 'The Witcher'; la segunda temporada 'Élite' y la tercera de 'Stranger Things', 'Sex Education', la cuarta temporada de 'Las chicas del cable', 'The Umbrella Academy', la temporada uno de 'Alta mar', la temporada dos de 'You' y 'Hache'.

'6 en la sombra' abre la lista las películas más populares en España. Le siguen 'El Irlandés', 'Triple Frontera', 'A pesar de todo', 'Criminales en el mar', '¿No es romántico?', 'La cita perfecta', 'Amor en obras', '¿A quién te llevarías a una isla desierta?' y, finalmente, 'Tall Girl'.

En relación con los diez documentales más exitosos, en 2019 encabeza el ranking el dedicado al caso de las niñas de Alcàsser, seguido de 'Nuestro planeta', 'Parchís: El documental', 'La desaparición de Madeleine McCann', 'Homecoming. Una película de Beyoncé', 'El gran hackeo', 'Los últimos zares', 'A los gatos, ni tocarlos: Un asesinato en Internet'; 'Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix' y 'Street Food'.

La plataforma ha explicado que las listas incluyen todos los títulos (licenciados y originales) que llegaron a Netflix en 2019 en España del 1 de enero al 27 de diciembre, y que su posición se basa en el número de cuentas que eligieron ver al menos dos minutos de una serie, película o especial durante sus primeros 28 días en la plataforma. Los títulos que se estrenaron en diciembre están basados en proyecciones.