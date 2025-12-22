Termina el sorteo de Navidad 2025, con dos quintos muy remolones que aparecen en la novena tabla

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraor - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha terminado este 22 de diciembre a las 13.35 tras más de cuatro horas de duración y con dos quintos muy remolones que han aparecido en la novena tabla. La décima ya solo ha repartido pedrea.

Las niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso Fidelia Sañaba y Camila Isabella Cartagena han cantado el sexto de los ocho quintos premios a las 13.25 horas, yendo a parar al 41.716.

Tras hacerse esperar, solo dos minutos después las niñas volvían a proclamar el último de los premios mayores de este sorteo de Navidad 2025, el octavo quinto que ha sido el también el más bajito, el 18.669.

En esta novena tabla, Fidelia y Camila han estado acompañadas por Abigail Sañaba y Alondra María Paz, quienes han extraído las bolas de los números y los premios.

Para poner el punto final al sorteo de Navidad de 2025, Raimundo Alogo Ondo y Manuel Djunior Sañaba Mangue, de nuevo junto a Abigail y Alondra, han cantado la pedrea de la décima y última tabla.