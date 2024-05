Los termómetros bajarán el martes en casi toda España y lloverá en el tercio norte peninsular durante la semana

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las temperaturas bajarán en casi todo el país a partir del martes y dejarán unas temperaturas entre 5 y 10ºC grados inferiores a las habituales, especialmente el miércoles y el jueves, en zonas de la mitad occidental y el centro peninsulares, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Comenzarán a subir de forma progresiva a partir del viernes. Mientras, el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas que circulan al norte de nuestras latitudes dejará precipitaciones sobre todo en el tercio norte peninsular durante toda la semana.

Por su parte, Eltiempo.es añade que hasta el domingo, las comunidades autónomas que más litros podrán recoger serán el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y norte de Aragón y Cataluña, donde podrían registrarse más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por días, Del Campo destaca que durante el fin de semana se han registrado temperaturas altas en buena parte del territorio, con valores de hasta 34ºC en puntos del Valle del Guadalquivir y en el sur de Castilla-La Mancha. Paralelamente, ha habido chubascos tormentosos en puntos del norte y del centro de la Península, que en el sur de Ourense llegaron a alcanzar intensidad fuerte.

Hoy lunes habrá un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, mientras que en el resto no habrá grandes cambios y se podrán superar los 30ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular, incluso de nuevo los 32ºC en el Valle del Guadalquivir.

Mientras, el paso de un frente dejará cielos muy nubosos, con lluvias y chubascos en la mitad norte peninsular, especialmente en Galicia, comunidades cantábricas y Alto Ebro, es decir, en la provincia de Burgos, en el País Vasco, Navarra y La Rioja. Durante la tarde, los chubascos podrán ser localmente fuertes en estas zonas.

Por otro lado, el portavos de AEMET avisa de que durante el martes descenderán las temperaturas de manera notable en la mayor parte de España, aunque subirán en el extremo sureste por la llegada vientos recalentados. De hecho, en puntos de Almería, región de Murcia y sur de la Comunidad Valenciana se podrán superar de 30 a 32ºC. En el resto el ambiente será fresco, con una bajada de hasta 8 a 10ºC con respecto al lunes y en Galicia, Cantábrico, Pirineos, Castilla y León no se llegará ni a 20ºC. Además, seguirá la inestabilidad en el norte de la Península.

Así, puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, norte de Aragón y también norte de Cataluña tendrán posibilidades de chubascos intensos, especialmente en la primera mitad del día. Asimismo, podrá nevar en los Pirineos a partir de unos 1.600 a 1.800 metros (m). Por la tarde, se reactivarán las nubes de evolución y podrá haber chubascos en otras zonas del este de la Península como el Sistema Ibérico y el norte de la Comunidad Valenciana, así como en puntos del nordeste peninsular.

Por otra parte, Del Campo indica que el miércoles se volverán a producir chubascos en el tercio norte peninsular, sobre todo en la costa gallega y en el interior de las comunidades cantábricas. A su vez, crecerán nubes de evolución que podrán desembocar en chubascos tormentosos en áreas de montaña y aledañas del norte de la Península.

En los Pirineos, nevará a partir de 1.600 m y no hay que descartar que también lo haga en otras cordilleras del norte peninsular. Asimismo, las temperaturas bajarán de manera notable en el Mediterráneo y de forma más ligera en general. De esta manera, Murcia rondará los 30ºC, pero ciudades como Ávila, León, Burgos, Lugo, Valencia, Segovia o Soria a duras penas alcanzarán los 15ºC.

Ya el jueves, el portavoz de AEMET explica que la llegada de un nuevo frente dejará lluvias y chubascos fundamentalmente en el tercio norte peninsular, aunque no se pueden descartar en el resto de la mitad norte, ni en el entorno del Sistema Central e Ibérico, cuyas montañas tendrán nieve por encima de unos 1.500 m.

En el resto, habrá intervalos nubosos y temperaturas que no variarán demasiado excepto en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia, donde subirán claramente. En concreto, la ciudad de Valencia y Murcia rondarán de 28 a 30ºC, pero el ambiente será fresco en el oeste de la Península. Por ejemplo, en el valle del Guadalquivir no se superarán los 22ºC, mientras que en buena parte del interior de la mitad norte peninsular, de la zona centro y en puntos del oeste de la Península no se llegará a 18 o 20ºC. Así, este día será la jornada más fresca de la semana, con valores diurnos entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para esta época del año en amplias zonas del oeste y centro del país.

El viernes, Del Campo avanza que comenzará un suave pero continuado ascenso térmico que irá llevando poco a poco las temperaturas a valores propios de estas fechas. De hecho, el domingo probablemente ya se superarán los 20ºC en la mayor parte del país y los 25ºC en el sur peninsular y en Baleares. Mientras, en el extremo norte peninsular, crecerán nubes de evolución por las tardes, que dejarán chubascos tormentosos en zonas de montaña de la Península y Baleares, en general no demasiado intensos.

Por último, el portavoz de AEMET señala que en Canarias predominará un régimen intenso de vientos alisios durante los próximos días, que soplará con fuerza en las zonas expuestas y provocará mal estado de la mar. Además, estos vientos arrastrarán nubosidad compacta al norte de las islas, con lluvias débiles por allí, especialmente en el norte de las islas más montañosas.

Al margen de la predicción de la semana, Del Campo se ha referido a los anuncios sobre el verano efectuados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que indican que los meses de junio, julio y agosto tendrán una probabilidad muy alta, de entre el 70 y el 100%, de ser más cálidos de lo normal en toda España. Es más, es altamente probable, entre un 50 y un 70% de probabilidades, que el próximo verano se sitúe entre el 20% de los veranos más cálidos registrados en nuestro país. En cuanto a las lluvias, la predicción de Copernicus muestra como escenario más probable el de un verano en todo el país, con menos lluvias de las habituales, que son escasas en España.

MÁS DE 100 L/M2 EN EL NORTE

Por otra parte, Eltiempo.es añade que las comunidades autónomas que más litros podrán recoger hasta el domingo serán el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y norte de Aragón y Cataluña, donde podrían llegar a caer más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2).

Asimismo, apunta a que llegarán lluvias a otras regiones de la mitad norte e incluso del este peninsular, como por ejemplo a Castilla y León, resto de Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. La posibilidad de lluvias desaparece cuanto más se acerca uno al al sur y sobre todo a la parte suroeste, que no espera chubascos esta semana.

Por otro lado, el portal meteorológico también explica que bajarán las cotas de nieve provocando nevadas débiles. En concreto, las cotas podrán bajar hasta los 1.500 m en la Cantábrica y Pirineos entre el martes y el miércoles.

A su vez, señala que el Pirineo catalán podrían acumular más de 30 centímetros (cm) de nieve nueva hasta el domingo. Mientras, en la Cantábrica, sobre todo en el entorno de Picos de Europa, espera nevadas más débiles sumando más de 10 cm de nieve esta semana.