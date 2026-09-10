Los termómetros volverán a dispararse desde el domingo, con hasta 10ºC más de lo normal, según Meteored

Archivo - Varias personas en el Parque de El Retiro, a 18 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La llegada de una cresta anticiclónica de origen sahariano a España dará paso a varios días de calor intenso y ambiente muy estable, según ha señalado este jueves el climatólogo de Meteored, Samuel Biener, basándose en el modelo europeo. En concreto, las temperaturas serán entre 8 y 10 ºC superiores a lo habitual en amplias zonas de la Península, con un ambiente más propio de julio.

De hecho, Biener ha apuntado a que se alcanzarán valores de 37-39 ºC en los valles del Guadalquivir y Guadiana entre el domingo y el miércoles y el climatólogo no descarta que se llegue a los 40ºC. Mientras tanto, zonas del Tajo, Ebro, Miño y la depresión de Lleida superarán los 35ºC.

Según ha explicado, este jueves todavía se podrán registrar algunos chubascos y tormentas en Baleares, el sureste y puntos de Andalucía, aunque serán menos intensos que los de ayer. Tras ello, las temperaturas subirán de forma notable en buena parte del tercio norte. "El calor regresará con fuerza y dejará un ambiente anormalmente cálido, con valores propios del pleno verano para estas fechas", ha avisado.

A su vez, las altas temperaturas también regresarán a Canarias durante la próxima semana, con valores superiores a 35ºC en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de noches tropicales que se extenderán por Extremadura, el valle del Guadalquivir, el litoral mediterráneo y ambos archipiélagos. De hecho, podrían darse noches tórridas en algunas zonas de Canarias.

A partir del miércoles, el climatólogo ha avisado de que el calor podría comenzar a remitir con el debilitamiento de la dorsal. En paralelo, una nueva onda podría favorecer la aparición de tormentas localmente intensas en distintas comunidades autónomas. "Por ahora, no se prevé un episodio generalizado de inestabilidad, aunque nuevos descuelgues de aire frío podrían provocar más chubascos tormentosos en los próximos días", ha resumido.