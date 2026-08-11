El terremoto de Colombia ha sido a más profundidad que los de Venezuela y las réplicas se sentirán menos, según expertos

10 August 2026, Colombia, Manizales: Rescue workers arrive to the scene following the 7.4-magnitude earthquake. Photo: Santiago Álvarez/colprensa/dpa - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El geólogo de emergencias del CSIC Raúl Pérez López ha señalado que el hipocentro del terremoto de este lunes en el noroeste de Colombia se ha localizado a unos 100 kilómetros (km) de profundidad, mientras que los de Venezuela de finales de junio se localizó a tan sólo 10 km. Las réplicas, que se darán a una profundidad de 90 kilómetros, "van a ser poco sentidas", lo que ayudará en las labores de rescate.

En declaraciones a Europa Press, tanto Pérez López como el arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea José Luis Esteban Penelas han incidido también en que en Colombia se ha registrado un solo terremoto, mientras que en Venezuela se produjeron dos de gran magnitud prácticamente seguidos, lo que acabó por hacer colapsar edificios que se habían visto gravemente afectados por el primer sismo.

En estos momentos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ofrece un balance parcial de 169 muertos y más de 660 heridos por el terremoto. En comparación, los de Venezuela dejaron más de 5.300 fallecidos y 16.700 heridos.

Pérez López ha detallado que el terremoto en Colombia se ha producido a unos 100 kilómetros de profundidad dentro de la zona de subducción de la plaza de Nazca con la Sudamericana. Además, ha tenido la peculiaridad de producirse "en dirección".

"Generalmente, en ese contexto tectónico, los terremotos que se producen son de falla inversa: parte del fondo marino del Pacífico se mete por debajo del continente sudamericano. Sin embargo, aquí lo que ha ocurrido es que ha habido un movimiento en dirección, en contra de las agujas del reloj", ha puntualizado.

Preguntado por las diferencias entre el suceso de ayer y el doble terremoto que se produjo en Venezuela el pasado mes de junio, el experto ha explicado que el hipocentro del de Venezuela se registró a tan sólo 10 kilómetros de profundidad.

"La atenuación sigue unas leyes que son exponenciales, entonces 100 kilómetros de profundidad ha evitado que el desastre sea muchísimo mayor. Si hubiera sido a menos profundidad, estaríamos hablando de un desastre mucho mayor", ha indicado.

A su juicio, la pregunta que habría que hacerse es si se pueden generar terremotos de ese tipo en esa zona de Colombia a diez kilómetros de profundidad. "Tendrán que estudiarlo. Las fallas existen. Tendrán que hacer un análisis un poquito más complejo de tomografía sísmica y de análisis de la litosfera para ver hasta dónde llegan las fallas capaces de generar terremotos de magnitud 7", ha señalado.

Por otro lado, Pérez López ha incidido en que se van a suceder las réplicas en la zona, "sobre todo ahora que han pasado 24 horas". Aún así, ha resaltado que van a disminuir en el tiempo y que al producirse a "90 km de profundidad van a ser poco sentidas". "A diferencia también del de Venezuela, donde las réplicas afectaron bastante a los edificios que ya estaban caídos", ha recalcado.

A su juicio, esto es una "buena noticia" para que los equipos de emergencia "puedan atenden durante esta primera semana y sacar al máximo de personas posible" de entre los escombros. El experto también ha hablado de cómo el terremoto puede activar volcanes en la zona cercana. "El volcán Puracé ha aumentado actividad. Estoy seguro de que el servicio geológico colombiano estará monitorizando los volcanes cercanos para ver si se pueden ver estimulados por este terremoto", ha apuntado.

Por su parte, el arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea José Luis Esteban Penelas también ha analizado las diferencias entre el terremoto de Colombia y los de Venezuela. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que en Venezuela se registraron dos térremotos de manera muy seguida mientras que en Colombia se ha registrado uno.

"(En Venezuela) hubo uno y a los pocos minutos hubo otro, hubo como dos seguidos. Entonces el segundo, de una magnitud muy parecida, acabó de incidir en el colapso de los edificios que en un principio en el primero habían resistido", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado a que en Colombia hay un reglamento de construcción antisísmica que data del 2010. Según las imágenes que el experto ha podido ver de la zona afectada por el sismo de este lunes, los edificios oficiales levantados de manera posterior a esa fecha --aeropuertos, estadios, etc.-- parecen haber sufrido daños, pero no estructurales.

En líneas generales, ha explicado que un edificio tiene que funcionar "como un junco" ante un terremoto, es decir, que tiene que tener flexibilidad. "Un terremoto es un movimiento horizontal, el edificio tiene que responder a ese movimiento que se transmite verticalmente a toda la estructura", ha indicado.

"Si la estructura no está pensada para ser flexible, se parte, ya sea por las cimentaciones o por los pilares intermedios. Si fracturan las cimentaciones, los edificios se quedan inclinados (...) Si el edificio se viene abajo, es que ha colapsado entero. No ha resistido ni las cimentaciones, ni las vigas, ni los pilares, ni los suelos, ni los fojados", ha señalado.