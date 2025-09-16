Tesh Sidi (Más Madrid) insta a Feijóo a que "deje de ser timorato" y acuda a debatir a la televisión pública

1009210.1.260.149.20250916104230 La diputada de Sumar Tesh Sidi - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha instado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que "deje de ser timorato y participe en la televisión pública".

"Yo creo que lo que de verdad le pasa al Partido Popular es que tienen miedo a enfrentarse a un debate riguroso, a la incomodidad", ha señalado este martes la diputada de Sumar en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Por ello, Sidi ha invitado al líder popular a que "deje de enviar a Tellado y se enfrente a los españoles, explique cuál es la propuesta del PP y que también llame genocidio: "Que ya lo ha dicho la ONU y espero que el señor Tellado también se sume".

De este modo, ha criticado la "última ofensiva del Partido Popular contra la RTVE. "Como sabéis, cada semana el Partido Popular instrumentaliza cualquier bien público como ariete contra el Gobierno central", ha dicho.

"Sabemos y hemos podido oír al Partido Popular decir que es una televisión sectaria, que la televisión pública es sectaria y a mí me gustaría recordarle que, si la televisión pública fuera sectaria, no estaría invitado ayer el señor Tellado para decir lo que le apeteció. Tampoco estarían invitados tertulianos del Partido Popular a las tertulias de cada martes en las que yo misma participo en Radio Nacional", ha asegurado la portavoz de Más Madrid.