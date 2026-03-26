The Family Watch lamenta que la eutanasia "se ofrece como única opción" para Noelia y pide una "reflexión profunda"

Una mujer protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, contra la aplicación de la eutanasia a Noelia. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación The Family Watch ha pedido hacer una "reflexión profunda" sobre "hacia dónde se encamina la sociedad", tras el "doloroso" caso de Noelia en el que "la eutanasia se ofrece como única opción".

"Resulta especialmente doloroso ver que cuando la eutanasia se ofrece como la única opción, podemos convertirla en la solución fácil que se ofrece a las personas más débiles y vulnerables precisamente para que no 'sean una carga social'", señala la fundación.

En este sentido, propone hacer "una reflexión especialmente delicada". "Nos encontramos en ese cruce entre el dolor humano, el de Noelia una joven con tan solo 25 años, la ética y la responsabilidad social. Su historia deja al descubierto una terrible realidad y es la enorme grieta que tiene nuestra sociedad", subraya.

Para la fundación, el "verdadero desafío no es 'resolver' el sufrimiento eliminando la vida, sino acompañar a quien sufre, un acompañamiento y cuidado de forma integral: con apoyo médico, apoyo psicológico, apoyo familiar y por supuesto apoyo social".

"Resulta necesario seguir reflexionando sobre cómo se presentan y articulan las distintas opciones disponibles, procurando que ninguna persona perciba que carece de apoyos o alternativas suficientes", enfatiza.