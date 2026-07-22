The Family Watch valora el "hito" de Francia al prohibir redes a menores de 15 años y pide apoyo a las familias

Archivo - Un joven usa una tablet. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Family Watch ha valorado positivamente la aprobación por parte del Parlamento francés de una Ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y ha destacado que supone "un hito en el debate europeo", pero ha pedido que la regulación vaya acompañada por una "respuesta integral" que incluya más educación digital y apoyo a familias.

"Convierte a Francia en el primer país de la UE en adoptar una medida de este calado y supone un hito en el debate europeo sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital", ha destacado la organización este miércoles en un comunicado.

A su juicio, esta decisión refleja "una preocupación creciente, compartida por familias, educadores, profesionales de la salud y responsables públicos, sobre el impacto que un uso precoz e intensivo de las redes sociales puede tener en el bienestar emocional, el desarrollo cognitivo.

Si bien, la organización ha advertido de que la regulación "por sí sola no resolverá un desafío que requiere una respuesta integral" ya que "la protección efectiva de los menores exige combinar medidas legislativas con educación en competencias digitales, apoyo a las familias, responsabilidad de las plataformas tecnológicas y una mayor concienciación social sobre el uso saludable de la tecnología".

Por ello, ha añadido que "resulta imprescindible" reforzar la capacidad de las familias "para establecer criterios, fomentando hábitos digitales saludables y potenciando el diálogo y comunicación con los hijos sobre los riesgos y oportunidades del entorno online", destacando la importancia de "la unidad de criterio entre los centros educativos y familias".