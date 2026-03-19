'Therese' empezará a debilitarse el domingo pero las precipitaciones continuarán la semana que viene en Canarias

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' que afecta estos días especialmente a las Islas Canarias empezará a debilitarse a partir del domingo, aunque continuará la inestabilidad con precipitaciones durante la semana que viene en el archipiélago, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su último aviso especial.

Durante este miércoles se produjo la profundización de la baja fría aislada 'Therese' al oeste de la Península Ibérica. Desde este jueves está provocando un episodio de tiempo adverso en Canarias que se extenderá durante los próximos días con el paso de sucesivos frentes y líneas de inestabilidad.

Se producirá una intensificación del viento que dará lugar a rachas muy fuertes de componente oeste que podrían ocasionar la caída de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se intensifiquen desde este jueves, con la posibilidad de que sean de carácter fuerte o muy fuerte, y persistentes en las islas de mayor relieve.

Durante todo el episodio, es probable que se superen los 300 l/m2 en puntos de La Palma y Tenerife, sin descartarlo en Gran Canaria, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación y temporal marítimo con olas que superan los cuatro metros.

El centro de 'Therese' se sitúa este jueves al noroeste del archipiélago, lo que se traducirá en un giro e intensificación del viento a oeste y suroeste. Se espera que las rachas superen los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto, con temporal marítimo generalizado y olas superiores a 5 metros en el oeste y sur de La Palma, y en El Hierro.

Respecto a las precipitaciones, un sistema frontal dará lugar a chubascos que pueden ser fuertes en las islas occidentales y sur de Gran Canaria, y de carácter persistente en cumbres, medianías y en las vertientes orientadas al suroeste; sin descartar que vayan acompañadas de tormenta.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800-1.900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife, aunque ascenderá los próximos días.

El viernes 20, el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. La AEMET no descarta que de madrugada continúen siendo de carácter fuerte, sin descartar que sean localmente muy fuertes, y persistentes en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

Durante las siguientes horas se espera un nuevo aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales; y que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. El temporal marítimo continuará en todo el archipiélago, con olas superiores a cinco metros en las mismas zonas que el jueves.

Esta situación de tiempo adverso e inestable se mantendrá durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del archipiélago.

Desde el final del sábado y, sobre todo el domingo, 'Therese' se debilitará, con lo que el viento perderá intensidad. Este día todavía se esperan rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, por encima de 90 km/h en cumbres y a sotavento, con precipitaciones fuertes y persistentes a barlovento y en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve, particularmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los acumulados de los días anteriores habrán sido bastante relevantes.

El domingo 22 es probable que el viento amaine considerablemente, con las rachas del suroeste alcanzando intensidad muy fuerte sólo localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días anteriores.

No obstante, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

A partir del lunes, el escenario más probable es que 'Therese' continúe debilitándose, aunque persistirá la inestabilidad sobre Canarias, por lo que continuarían las precipitaciones durante los siguientes días, con acumulados progresivamente menores, sobre todo a partir del martes en que el viento giraría a noreste.