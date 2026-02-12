El tiempo para hoy en España, 12 de febrero de 2026

Archivo - Un hombre observa las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Nils' pondrá este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas por lluvia y deshielos, pero sobre todo olas y viento en un día en el que Cantabria y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Cantabria registra un aviso de nivel rojo por olas en la costa de su litoral por olas de ocho a nueve metros que va acompañado de otro aviso de nivel amarillo por viento en la misma zona.

Por su parte, País Vasco registra avisos de nivel rojo por olas de seis a ocho metros en Guipúzcoa y Vizcaya y amarillos por viento.

En lo que se refiere a los avisos naranja, Andalucía, unas de las comunidades más afectadas por las borrascas durante las últimas semanas, tiene un aviso de este tipo por viento en Almería y dos por olas en Almería y Granada. Por lo demás, Cádiz registra un aviso de nivel naranja por lluvia; Granada y Jaén, por viento.

Por su parte, Asturias tiene avisos naranja por olas en las costas de sus litorales orientales y occidentales.

Mallorca y Menorca registran avisos de nivel naranja por viento y olas. Ibiza y Formentera también, solo que en su caso de nivel amarillo.

En Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona tienen avisos naranja por viento y olas, mientras que Lleida registra uno amarillo por viento.

Además, registra avisos de nivel amarillo por viento (Altiplano de Murcia; noroeste; Vega del Segura; y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas).

En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia tienen un aviso amarillo por viento y por olas. Por su parte, Castellón registran aviso amarillo por viento.

El resto de avisos amarillos por viento están en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Sierra de Madrid; Navarra y La Rioja. Además, Huesca y el Pirineo navarro se encuentran en aviso amarillo por deshielo.

Este jueves se dará una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares, de acuerdo con AEMET. Al principio del día, los restos de un primer frente asociado a la borrasca 'Nils' dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones que en general serán débiles y poco probables en la meseta norte y más intensas en las sierras de Andalucía con acumulados significativos en Grazalema (Cádiz).

Mientras tanto, predominarán los intervalos nubosos en el resto de la Península, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo de la jornada, las lluvias irán en general a menos y habrá claros en las horas centrales, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía.

Con la llegada de nuevos sistemas frontales, se oscurecerán los cielos y las precipitaciones tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular. En este sentido, el organismo estatal no descarta que sean localmente fuertes ni que vayan acompañadas de tormenta en el extremo occidental. En este marco, nevará en montañas del norte, con una cota en torno a los 1300/1600 m, aunque la cota en Pirineos comenzará comenzará el día en 1600/1800 m.

Asimismo, habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte. Al margen de ello, podría haber bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sudeste y en Pirineos. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros descenderán en la mayor parte del país excepto por las máximas en el suroeste peninsular y las mínimas en el nordeste de Cataluña, que ascenderán. En Canarias, no se experimentarán grandes cambios.

El organismo estatal ha avanzado que soplará viento intenso de componente oeste, moderado en general en el interior y fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Además, se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, que podrán ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo. En el archipiélago canario, habrá viento moderado de componente norte con intervalos fuertes.